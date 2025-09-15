晴時多雲

娛樂 最新消息

BP Lisa心靈蒙陰影 見真人版Labubu表情騙不了人

韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa超喜歡「拉布布」Labubu。（翻攝自IG）韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa超喜歡「拉布布」Labubu。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK（以下簡稱BP）成員Lisa喜歡「拉布布」Labubu，大家都知道。前幾天Lisa曬出包上掛了新歡蒙奇奇也登上版面，不過，可愛的事物人人愛，大家都能理解。今（15）日Lisa出席第77屆艾美獎，剛好有機會和變裝女王Joella合照，且Joella剛好就是扮成Lisa最愛的Labubu，只不過兩人合照時，Lisa的表情超級扭曲。

BP Lisa（左）看見變裝女王Joella扮成的Labubu，難控制驚愕表情。（翻攝自IG）BP Lisa（左）看見變裝女王Joella扮成的Labubu，難控制驚愕表情。（翻攝自IG）

看到變裝女王Joella扮成的Labubu，就算是甜美的Lisa也很難做好表情管理，臉上的錯愕掩不住。Joella在限時動態發布自己與BP Lisa合照，穿著紅色織錦緞唐裝的超大號真人Labubu不但有毛茸茸的腦袋更戴上草帽，臉上的招牌大眼睛和露出的牙齒，完美還原Labubu神韻。

Lisa則穿著金屬光澤感粉色薄紗禮服，她圓圓的大眼睛斜睨著真人版Labubu，並用右手摀著嘴，看來有點害怕。

變裝女王Joella扮成的Labubu。（翻攝自IG）變裝女王Joella扮成的Labubu。（翻攝自IG）

