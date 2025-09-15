晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》《同學來了》力拚最後榮耀！安心亞首參戰綜藝 納豆無緣入圍原因曝

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年金鐘獎節目類及戲劇類迎來第60年，今公布入圍名單。其中「綜藝節目主持人獎」廝殺激烈，除了吳宗憲、曾國城、徐乃麟等綜藝大哥再度短兵相接外，今年相繼宣布停播的《同學來了》與《綜藝大熱門》，主持群仍強勢入圍，力拚最後榮耀，持為亮點之一。

《同學來了》開播5年，由阿Ken（左起）、納豆、安心亞主持，不過納豆今年因中間一度請假而無緣入圍。（資料照，記者胡舜翔攝）《同學來了》開播5年，由阿Ken（左起）、納豆、安心亞主持，不過納豆今年因中間一度請假而無緣入圍。（資料照，記者胡舜翔攝）

《同學來了》開播5年，由阿Ken、安心亞和納豆主持，納豆今年因中間一度請假而無緣參與。而這也是安心亞首次入圍綜藝類的獎項，一得知這消息讓她相當高興，「很驚喜，是我今年最棒的生日禮物了！現在很想跟節目的大家抱在一起歡呼。」

阿Ken對於入圍感到相當榮幸，並分享心情：「很開心可以入圍這個獎項，也替心亞感到開心，因為從過去看著她到現在，覺得她在主持上面相當用心，進步非常多，才能夠一同入圍這次的獎項，除此之外，這份榮耀也要歸功於製作單位，因為他們沒日沒夜地想腳本跟節目環節，才能造就這麼好的節目，非常感謝製作單位以及一直以來支持我們的觀眾。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中