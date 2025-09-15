金鐘60》《同學來了》力拚最後榮耀！安心亞首參戰綜藝 納豆無緣入圍原因曝

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年金鐘獎節目類及戲劇類迎來第60年，今公布入圍名單。其中「綜藝節目主持人獎」廝殺激烈，除了吳宗憲、曾國城、徐乃麟等綜藝大哥再度短兵相接外，今年相繼宣布停播的《同學來了》與《綜藝大熱門》，主持群仍強勢入圍，力拚最後榮耀，持為亮點之一。

《同學來了》開播5年，由阿Ken（左起）、納豆、安心亞主持，不過納豆今年因中間一度請假而無緣入圍。（資料照，記者胡舜翔攝）

《同學來了》開播5年，由阿Ken、安心亞和納豆主持，納豆今年因中間一度請假而無緣參與。而這也是安心亞首次入圍綜藝類的獎項，一得知這消息讓她相當高興，「很驚喜，是我今年最棒的生日禮物了！現在很想跟節目的大家抱在一起歡呼。」

阿Ken對於入圍感到相當榮幸，並分享心情：「很開心可以入圍這個獎項，也替心亞感到開心，因為從過去看著她到現在，覺得她在主持上面相當用心，進步非常多，才能夠一同入圍這次的獎項，除此之外，這份榮耀也要歸功於製作單位，因為他們沒日沒夜地想腳本跟節目環節，才能造就這麼好的節目，非常感謝製作單位以及一直以來支持我們的觀眾。」

