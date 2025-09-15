晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》曾沛慈度假收喜訊！獲女主角門票「雞皮疙瘩5分鐘」

曾沛慈在《太太太厲害》飾演可愛的主婦發明家。（八大電視提供）曾沛慈在《太太太厲害》飾演可愛的主婦發明家。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘60入圍名單9月15日公布，曾沛慈以八大電視動作影集《太太太厲害》「鄭美惠」一角首次入圍戲劇節目女主角獎，她目前人正在度假中，得知喜訊當下，笑說其實自己又搞錯入圍公布時間。

曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。（八大電視提供）曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。（八大電視提供）

曾沛慈繼《我們與惡的距離》拿下金鐘54女配角獎殊榮後，暌違6年，今年以《太太太厲害》再次入圍金鐘，並首次入圍女主角，她第一時間回覆入圍心情：「因為我又搞錯公布入圍時間，上次是一大早就在刷新聞，這次是以為跟上次一樣，應該是傍晚之類的時間；但其實我人在度假中，今天剛好又在大自然景色裡，完全忘記關心這件事。」直到她打開手機看到爆量的訊息，起初還以為是家裡發生什麼事，「結果一打開…啊…然後就連續雞皮疙瘩5分鐘以上」。

曾沛慈說：「我真的真的覺得這已經是完全的肯定，不開玩笑！」她在《太太太厲害》飾演的鄭美惠就是她的人生角色，「很開心能演到她、很開心製作團隊信任我，能以偏喜劇的角色入圍，實在太開心了」、「我愛鄭美惠！我愛太太太厲害」，她更謝謝那時陪伴她的所有團隊和夥伴們。曾沛慈真心表示：「我覺得演員很難遇到一個每次在action的瞬間，你就會知道跟那個角色融合在一起了，會有很多magic hour，我覺得鄭美惠就是這樣的角色。」

但這次因為工作的關係，曾沛慈沒有辦法出席頒獎典禮，她對於沒辦法在現場見到其他入圍者的美貌覺得超可惜，哈哈！因為她們的作品我也都有看（是小粉絲），所以會想盡辦法一起用不同形式參與盛會，再次謝謝《太太太厲害》的團隊還有八大電視，以及一起經歷那段時間的同事們」。

得知訊息當下，曾沛慈老公就在身邊，「他說：『我一直覺得妳很厲害啊，我不是常常這樣說嗎？』」除了戲劇成績的加持，她也不忘提醒歌迷粉絲，「希望大家也可以在11月來聽聽我的歌聲！十分感謝」。

《太太太厲害》描述由隋棠飾演的特務角色，為了解救老公王陽明，意外結識地方發明家媽媽曾沛慈，以及前拳擊手周采詩，三人組成特務軍團，展開一連串的追緝之路。作品以喜劇手法包裝，探討婚姻、親子、婆媳等議題。劇中曾沛慈與飾演老公的楊祐寧從夫妻間的相處，以及和婆婆苗可麗的婆媳過招，三人間的喜劇強度讓《太太太厲害》火花四射，播出期間掀起劇迷熱烈討論迴響。

