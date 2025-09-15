晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》柯叔元二度入圍搶金鐘戲王！中年男被指「有戀愛感」害羞回應

柴智屏透露，熟女評審覺得《阿榮與阿玉》中「柯叔元」（左）很有戀愛感。（資料照，華視、東森超視提供）柴智屏透露，熟女評審覺得《阿榮與阿玉》中「柯叔元」（左）很有戀愛感。（資料照，華視、東森超視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60今公布入圍名單，在金鐘戲王方面，有宋偉恩《血•拾人生》、柯叔元《阿榮與阿玉》、范少勳《X！又是星期一》、越南影帝連炳發《化外之醫》以及楊祐寧《今夜一起為愛鼓掌》。其中柴智屏特別指出有熟女評審認為柯叔元在《阿榮與阿玉》的歸家浪子很有戀愛感，讓二度入圍金鐘的柯叔元害羞表示「謝謝柴姐」。

柯叔元以《阿榮與阿玉》入圍角逐金鐘戲王。（華視、東森超視提供）柯叔元以《阿榮與阿玉》入圍角逐金鐘戲王。（華視、東森超視提供）

柴智屏強調這60集的台語長劇深刻描繪本土小人物的心情，令人感動。柯叔元很開心《阿榮與阿玉》入圍最佳戲劇、最佳編劇，加上他再度入圍戲王，「真的覺得自己非常非常非常的幸運，受到上天的眷顧，也受到大家的幫助。」

范少勳以《X！又是星期一》入圍戲劇節目男主角獎。（資料照，台灣大哥大MyVideo提供）范少勳以《X！又是星期一》入圍戲劇節目男主角獎。（資料照，台灣大哥大MyVideo提供）

范少勳則開心可以和導演阿Ken、馬力歐一起入圍，「嘗試了不一樣的表演方式，謝謝劇組所有工作人員和演員，讚啦又是星期一。」

越南影帝連炳發以《化外之醫》入圍戲劇節目男主角獎。（資料照，公視、中華電信、瀚草文創提供）越南影帝連炳發以《化外之醫》入圍戲劇節目男主角獎。（資料照，公視、中華電信、瀚草文創提供）

連炳發則說自己從未想過在臺灣主演的第一部影集就能獲得臺灣電視圈最高榮譽、電視金鐘獎的肯定。「回首過去，當初選擇加入《化外之醫》是我做過最正確的決定，能在超過兩年的旅程中，讓我有機會結識並與這麼多才華洋溢、全心投入的工作伙伴一起工作。」

楊祐寧主演的《今夜一起為愛鼓掌》入圍戲劇節目獎、導演獎、編劇獎、男主角獎。（資料照，壹壹影業提供）楊祐寧主演的《今夜一起為愛鼓掌》入圍戲劇節目獎、導演獎、編劇獎、男主角獎。（資料照，壹壹影業提供）

楊祐寧主演的《今夜一起為愛鼓掌》入圍戲劇節目獎、導演獎、編劇獎、男主角獎，剛升格三寶爸的他興奮表示：「讓我現在非常想鼓掌。」

點圖放大header
點圖放大body

