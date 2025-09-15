晴時多雲

娛樂 最新消息

張曼娟也入坑《暴君的廚師》 讚美麗女廚×高帥暴君火花四射

潤娥（上）、李彩玟在《暴君的廚師》CP感爆棚。（翻攝自tvN IG）潤娥（上）、李彩玟在《暴君的廚師》CP感爆棚。（翻攝自tvN IG）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》話題不斷，就連作家張曼娟也忍不住「入坑」追劇，她在臉書發文透露開始追劇，形容潤娥和李彩玟的搭配就像「美麗女廚與高帥暴君的撞擊」，大讚必然是火花四射，另外還吐槽大明使節的中文有「外國腔」的問題。

作家張曼娟入坑韓劇《暴君的廚師。（記者廖振輝攝）作家張曼娟入坑韓劇《暴君的廚師。（記者廖振輝攝）

《暴君的廚師》收視節節上升，剩下最後4集，口碑持續擴散；張曼娟坦言未曾注意過潤娥的演出，誇她淡系面容有著稚氣與慧黠，和小10歲的李彩玟頗有CP感，尤其李彩玟將食物放進口中，萌生出「嘖、嘖、嘖」的戀愛感。

只是最新兩集，明朝大使說起中文，不免讓華語體系的觀眾感到違和，張曼娟也點出大明使節氣場強大，但中文卻讓人彆扭、出戲，打趣表示「也想玩穿越，幫他們上正音班」。

https://www.facebook.com/share/p/16jH6dQ3CW/

點圖放大header
點圖放大body

