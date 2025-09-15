《暴君》廚藝大賽開打！潤娥對決「川菜宗師」收視破15％掀高峰

潤娥在《暴君的廚師》第8集端上米酒燉牛排骨迎戰。（翻攝自tvN IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》劇情進入白熱化階段，9月14日最新第8集圍繞「天下第一廚藝」大賽，潤娥和「大明頂級川菜熟手」亞斐修、「川菜宗師」唐白龍相互較勁，該集收視從上集的12.6%上升至15.4%，持續走紅。

唐白龍（左）在首輪競賽中，要求亞斐修認輸。（翻攝自tvN IG）

「暴君」李彩玟則化身裁判長，在面對色、香、味多重衝擊的料理時，情感變化吸引觀眾目光；潤娥端出一道融合韓式排骨燉肉和法式紅酒燉牛肉的創意料理，以頂級牛肋排佐以葡萄酒的芬芳香氣，瞬間擄獲暴君的味蕾，令他再度想起過世的母親，難掩內心酸楚。

另一方面，亞斐修以辣椒粉製造出的「辣油」料理出招，引發潤娥的懷疑，當眾質疑辣椒粉來源，才發現原來是「際閂大君」暗中交換食材，引發暴君的憤怒。

李彩玟（後排左）、明朝宦官「于坤」擔任裁判長。（翻攝自tvN IG）

經過一番較量，首場比賽為平手，但釋出新條件為接下來的比賽若都是「平手」，將判定由明朝勝出，進一步提高劇情張力。

所幸，長今和「水刺間」廚師群合力完成第二道佳餚「北京烤鴨」，強烈味道感動暴君和宦官「于坤」，激出兩人雙雙落淚的名場面。

韓媒大讚李彩玟飾演的暴君，兼具冷靜判斷力和溫暖人性，成為推動劇情的穩定核心，他因料理被觸動心弦，一方面在政治角力中作出果斷抉擇，讓角色更添立體感。《暴君的廚師》每週六日於Netflix上線。

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

第5集：雪花炸肉排湯 / 10.8%

第6集：黑芝麻馬卡龍 / 12.7%

第7集：雨天的東萊蔥餅 / 12.6%

第8集：米酒燉牛排骨 / 15.4%

https://youtu.be/Cr-Noa8aA1M?si=nvMIntU6J8PxNxUz

