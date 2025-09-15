錦雯《足芳》6字代價5萬 唱片公司捐作公益 台語歌后發聲了

金曲歌后李竺芯唱紅台語歌《足芳足芳》,因女星在八點檔即興演唱遭收版權費引起話題。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025金曲歌后李竺芯唱紅台語歌《足芳足芳》，錦雯日前在民視八點檔《好運來》即興清唱此曲，脫稿唱了6個字，就讓電視台被要求支付5萬元版權費。對此，李竺芯今天在臉書發聲了，她並轉發合作的果核音樂聲明，其中指出這筆版權費將全數捐贈給多個公益單位。

李竺芯、果核音樂今天發聲了。（翻攝自臉書）

錦雯在劇中，被游安順問到能否唱「香頌」後，隨口唱出《足芳足芳》歌詞「足芳足芳足芳」，雖然只有6個字，劇集播出後遭版權代理公司追討版權費，金額為5萬元，新聞曝光後引發網友熱議。

果核音樂今天除了發聲明還原事件經過，表示事前沒有收到任何通知，也強調不論音樂或影視，「使用者付費」是基本原則，並分享立場，「這次的事件帶來許多討論，我們認為這是有意義的。我們的目的不是對立，而是希望透過這個機會，讓大家更重視音樂著作權。也一起推動產業環境的進步與改善。」

李竺芯則透露心情：「其實我也是看到朋友分享了新聞才知道這件事，跟大家一起等待事情的說明，我們都久等了。」更開心果核音樂提前把版稅全數捐出了，「其中還有我最愛的狗狗們」。

