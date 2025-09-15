晴時多雲

娛樂 歐美

哈利王子堅持出回憶錄 否認報復皇室刻意爆料

英國哈利王子2年前出版回憶錄《Spare》，內容對皇室家庭多所批評。（路透）英國哈利王子2年前出版回憶錄《Spare》，內容對皇室家庭多所批評。（路透）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子2年前出版回憶錄《Spare》，內容對皇室家庭多所批評，也是他與英國皇室決裂的關鍵點之一。哈利王子本人堅持，他之所以出版《Spare》並非為了報復或者故意把家醜往外宣揚，而且他本人自認問心無愧。

今（15）日度過41歲生日的哈利王子，接受媒體採訪時表示，「這本書（《Spare》）是對外界流傳的故事進行一系列修正。過去只有單方面的觀點被公開，我認為這需要被更正」。他也承認出書是一件不容易的事，尤其是內容與英國皇室相關，但哈利王子說：「我已經用最好的方式傳達，我問心無愧」另外，他也解釋這本書並不是拿來報復誰，認為自己有責任出這本書。

哈利王子日前驅車與查爾斯國王見面。（美聯社）哈利王子日前驅車與查爾斯國王見面。（美聯社）

哈利王子的態度強硬，即使他日前終於和查爾斯國王好好坐下來喝杯茶，讓人覺得他正在嘗試重新建立連結。結束和查爾斯國王的茶會後，哈利王子就前往烏克蘭探視受傷的退伍軍人以及前線士兵。

這次哈利的「破冰之行」並未與哥哥威廉王子見面，要知道，在《Spare》裏頭威廉可是主角。哈利在書中是這樣描述：這位王位繼承人曾在盛怒中襲擊我，讓我留下擦傷和瘀青。另外，哈利王子還說：「他抓住我的衣領、扯斷我的項鍊，把我推倒在地上」。

先前查爾斯國王曾表示：渴望兩個兒子和解，不要讓他的晚年成為痛苦。不過，哈利王子仍堅持，自己並非在公開場合揭家醜，對自己所寫的內容也毫不後悔。

哈利王子本人認為出版《Spare》並非報復或者故意把家醜往外宣揚，而且他本人自認問心無愧。（路透）哈利王子本人認為出版《Spare》並非報復或者故意把家醜往外宣揚，而且他本人自認問心無愧。（路透）

