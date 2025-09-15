晴時多雲

娛樂 音樂

梁舒涵連環慶生喊幸福 街舞大賽15年今昔對比掀回憶殺

捷運街舞大賽有眾多充滿熱情參賽者。（寬寬整合行銷提供）捷運街舞大賽有眾多充滿熱情參賽者。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕第20屆「捷運盃街舞大賽」昨（14日）在中山堂中正廳熱鬧比賽，國際評審Jeffro也與台灣霹靂舞國手孫振首度同台飆舞，身兼主持人與表演者的梁舒涵，最感動的是各冠軍隊伍在台上發表感言時，異口同聲表示要把獎金全數投入下一次的海外比賽經費，讓她直呼這份熱血精神真的很勵志。

梁舒涵（右）和師弟Dylan首唱新歌。（寬寬整合行銷提供）梁舒涵（右）和師弟Dylan首唱新歌。（寬寬整合行銷提供）

梁舒涵9月初過生日，前幾天在中壢錄外景時被粉絲「殺現場」驚喜慶生，昨深夜主持收工後，粉絲又一次貼心送上蛋糕，讓她連環慶生笑說超幸福，昨晚她還首次攜手師弟Dylan帶來新歌《愛的超櫻樹》首唱首跳，活力十足。

女團HUR+性感熱力演出。（寬寬整合行銷提供）女團HUR+性感熱力演出。（寬寬整合行銷提供）

女團HUR+性感勁歌熱舞，成員C.Holly在台上掀回憶殺，回想起自己12歲時就在內湖劍南路捷運站橋下參賽，頂著大太陽、汗流浹背，覺得如今能有中山堂這麼棒的場地可以比賽街舞實在太幸福了。Holly也分享，15年前自己還是台下接偶像海報的粉絲，如今15年後，她已經成為站在台上丟海報的那個人了。同團的連穎也談到，從小練街舞時就把捷運盃視為舞者最大的指標，第一次站上捷運盃舞台竟是代言人身份，「這對我來說真的很特別，也很感謝能有這個機會。」

鼓鼓（左）和蕭秉治大讚街舞參賽者表現出色。（寬寬整合行銷提供）鼓鼓（左）和蕭秉治大讚街舞參賽者表現出色。（寬寬整合行銷提供）

babyMINT也有可愛演出，另外代言人「GX」鼓鼓和蕭秉治壓軸登場，預告10月初將推出新單曲，鼓鼓在當評審時也忍不住跟著節奏律動搖擺，另外蕭秉治則談到：「大家的演出實在太厲害了！精湛到讓我有種在看一部戲劇或電影的感覺，在舞蹈技術層面，幾乎每一組都給了滿分！」

點圖放大header
點圖放大body

