娛樂 日韓

誇張欸！「他」冒充EXILE ATSUSHI參加橋幸夫葬禮

日本天團EXILE「放浪兄弟」，ATSUSHI（左）、HIRO。（本報資料照，記者胡舜翔攝）日本天團EXILE「放浪兄弟」，ATSUSHI（左）、HIRO。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕長得和日本天團「EXILE」放浪兄弟前主唱ATSUSHI相似且是著名模仿者的RYO，玩笑開過頭，造成許多困擾，更挑戰道德底線。RYO是出名的模仿者，尤其是他模仿ATSUSHI更是維妙維肖，只不過，他竟然冒名參加了日本「國民歌王」橋幸夫追悼會，引起社會撻伐。

日本天團EXILE先前在演唱會上宣布將舉辦日本巨蛋巡演，當時ATSUSHI驚喜回歸，讓外界覺得放浪兄弟即將以完整體回歸。

模仿藝人RYO打扮成「放浪兄弟」ATSUSHI的模樣參加「國民歌王」橋幸夫追悼會。（翻攝自X）模仿藝人RYO打扮成「放浪兄弟」ATSUSHI的模樣參加「國民歌王」橋幸夫追悼會。（翻攝自X）

不過，在此之前，模仿者RYO的問題也受到社會大眾矚目。RYO經常模仿ATSUSHI，現在更以ATSUSHI身分出現在多個活動，儘管RYO成功得到流量，可是他的行為已經造成ATSUSHI本人困擾。ATSUSHI本人批評RYO靠著模仿他直播賺取金錢，讓他覺得被人瞧不起，更認為RYO的行為根本不尊重原創者，也違反了模仿者的禮儀。

知名主持人及諧星有吉弘行先前就曾斥責RYO的行為，RYO竟然駁斥有吉弘行的批評，引發社群媒體廣大討論，並被網友狂罵「炒作」、「煽動性行銷」。

RYO也出席了特技團體「電撃ネットワーク」成員南部虎弾（紅色箭頭）葬禮，在逝者追悼會上直播個人表演。（翻攝自X）RYO也出席了特技團體「電撃ネットワーク」成員南部虎弾（紅色箭頭）葬禮，在逝者追悼會上直播個人表演。（翻攝自X）

日本也有評論家整理出RYO給ATSUSHI帶來麻煩的實際地點及事件，在日本知名歌手「橋幸夫」追悼會上，RYO大喇喇打扮成ATSUSHI進行悼念；RYO也出席了特技團體「電撃ネットワーク」成員南部虎弾葬禮，在逝者追悼會上直播個人表演令人質疑是否合乎道德。

評論家進一步指出，RYO的「模仿」已經跨越底線，並指出冒充他人行為造成他人誹謗或侮辱，冒充者必須要承擔民事或刑事責任。

點圖放大body

