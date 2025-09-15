金鐘60》鬼鬼揭金鐘入圍名單 瘦到4字頭 爆「女兒是E人寶寶」

鬼鬼今年初升格當媽，9月15日以金鐘揭獎嘉賓身分亮相。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今年初才驚喜宣布升格當媽媽的「鬼鬼」吳映潔，一邊忙工作一邊帶娃，今以金鐘獎入圍名單揭獎嘉賓身分亮相。她笑說看到大熱門名單很激動，特別是Lulu勇奪兩項提名又公開戀情，自己雖然還沒來得及用手機恭喜，「剛剛在台上已經廣面恭喜了！」

金鐘60 戲劇及節目入圍名單9月15日公布， babyMINT粼粼（左起）、丞妘 、 吳映潔、趙永馨、詹子萱、巫建和、許肇任現身記者會（記者潘少棠攝）

鬼鬼透露，去年金鐘雖有入圍卻因故缺席，今年能以揭獎嘉賓身分上台算是「補足」遺憾，「雖然我摃龜了，但順其自然、平常心看待。」她還把揭獎當作參加金鐘典禮，近來積極減肥、少吃、調整體態，「現在4字頭了，皮拉提斯搭配重訓。」

升格人母後她坦言節目邀約多、要更細心安排，「女兒還小，要分配好時間照顧她。」她笑說最近錄影一次得出門好多天，「我沒有分離焦慮，她只有我、我要照顧她、我要努力工作，沒有奶奶、沒有玩具可以玩，蠻黏每個人，是個E人寶寶。」

