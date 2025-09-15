花式籃球網紅遭前女友爆「欠錢、跟蹤」 拒不認帳提條件：不做X就不還錢

籃球網紅「小夫」鄭瑋夫被封為「台灣街頭花式籃球王」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕籃球網紅「小夫」鄭瑋夫被封為「台灣街頭花式籃球王」，曾是《模范棒棒堂》的一員，美國街籃球隊「Court Kingz」也邀請他加入。不料，今（15）日遭前女友「Anki」安瀞爆料到處欠錢、不承認分手還到處跟蹤，甚至提出「性條件」，聲稱若不發生性關係就不還錢，讓安瀞怒斥：「超瞎超噁心」。

鄭瑋夫遭前女友安瀞控欠錢、跟蹤。（翻攝自IG）

安瀞今日在IG、Threads上曬出多張對話截圖，控訴前男友鄭瑋夫到處欠錢和預支薪水，卻始終不還錢或搞消失，跟每個人講好還錢的時間卻總是一拖再拖。當時女方念在情份讓鄭瑋夫幫玩遊戲過任務就不算利息，但只要不和男方發生性關係，對方就不認帳，還挑釁「我就不給啊妳想怎樣」。甚至在雙方分手後，還一直對外宣稱是男女朋友關係、跟蹤，還會像恐怖情人一晚打160幾通電話，讓安瀞快崩潰。

安瀞怒批鄭瑋夫「超瞎超噁心」。（翻攝自IG）

安瀞更爆料自己今年初發生車禍，導致脊椎粉碎性骨折，沒想到男方還繼續要求發生性關係，若不答應就情勒，讓安瀞氣的直呼「這人有多噁心，我還是想讓大家知道」。事情曝光後，鄭瑋夫私訊求情表示：「求妳了...饒了我...我盡快努力賺錢把錢給妳」、「念在我們曾經相愛過...求妳了」，讓女方傻眼：「哇～又在情勒，該還的錢還一還很難？自己拖欠了一年，說好要算利息就好好算很難？40歲了還不懂就事論事，甚至私下亂講我壞話影響我聲譽，跟他沒有很熟的人都相信以為我欺負他對他很壞」。

