金鐘60》《天才衝衝衝》隔4年再入圍 凱希生日願望成真

巫苡萱（左起）、徐凱希、曾國城、徐乃麟、張文綺和籃籃入圍金鐘。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於9月15日公布，經典節目《天才衝衝衝》隔4年再度入圍綜藝節目主持人獎，主持人曾國城、徐乃麟、巫苡萱、徐凱希、張文綺、籃籃也分享入圍心情。

徐乃麟回應：「謝謝大家喜歡《天才衝衝衝》，謝謝評審的肯定，對入圍保持平常心。」而日前徐乃麟受訪表示，有入圍的話會和以往一樣不出席頒獎典禮。

請繼續往下閱讀...

曾國城以《天才衝衝衝》及《型男大主廚》入圍，他感謝評審肯定，讓這兩個已經邁入20年，不同屬性與主題的節目，能夠在眾多用心製作的精彩節目中脫穎而出，「真的是很值得開心的事情！表示我們的節目經得起時代的改變，遊戲玩得好，料理也做得好。」

張文綺則說公布入圍當下正好在敷面膜，要隱忍掩蓋不住的喜悅真是太難了，「謝謝評審看見我的表現給我鼓勵，我主持天才衝衝衝有11年了，這些年節目內容不斷推陳出新，主持人也時有調動，都是為了讓觀眾保有新奇感。非常謝謝我的搭檔們給我強大的安定感、謝謝老闆跟製作人讓我有很大的空間發揮，還要謝謝城哥跟乃哥，激發我不同的表現，這個入圍真是太不容易了，謝謝金鐘獎。」

籃籃則表示很榮幸能夠跟優秀的主持夥伴們一起入圍金鐘，「凱希生日會時許下願望，希望四個女主持能再次一起入圍金鐘，真的入圍了卻感覺很不真實，謝謝公司和大哥們的提攜與栽培，能再次入圍真是太棒了。」

凱希笑說自己每一年生日都默默許下心願，希望可以再入圍金鐘，今年真的夢想成真了，「我們六個人能一起入圍金鐘要感謝評審的肯定，也要謝謝幕後所有辛苦的團隊與每一位來賓，讓每一集都擦出不同火花。

巫苡萱也說她心情很激動，「謝謝乃哥城哥！還有我的好搭檔們！謝謝老闆、製作人及花很多時間設計節目內容的製作團隊，天才衝衝衝的榮耀是大家一起努力來的」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法