晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓韶禧退燒了？見面會首爾場僅賣4成 海外場狂取消 韓網揭3大關鍵

韓韶禧2025年8月在南港Legacy TERA舉行粉絲見面會。（讀者提供）韓韶禧2025年8月在南港Legacy TERA舉行粉絲見面會。（讀者提供）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓韶禧可以說是近年來人氣竄升最快的女明星也不為過，從《夫婦的世界》到《無法抗拒的他》等一連串Netflix夯劇，再再都感受到她多受重視。儘管如此，卻傳出韓韶禧的海外粉絲見面會不但陸續取消，甚至連首爾場都只賣出4成，實在讓人跌破眼鏡。

根據《My Daily》報導，韓韶禧的「Xohee Loved Ones」世界巡迴見面會在11日開賣，截至15日上午11點為止，1600張門票當中只賣出700張，銷售率為43%。另外，美國紐約、德國法蘭克福、柏林、英國倫敦、法國巴黎的見面會也都取消了，原因皆為「不可抗力因素」，令人十分意外。

該新聞被轉到「Theqoo」論壇，有韓國網友分析原因有3個，其一是需求調查並未清楚，二是國家選擇失敗，三是剛好適逢空白期、時機不好，其他網友紛紛表示，「不是通常都在亞洲？怎麼跑去歐美了」、「妳什麼都沒做的話，還能留住粉絲嗎」、「她是沒有死忠粉絲的類型吧」、「不懂為什麼一開始就打算去歐美，那邊也不是鄰近國家」、「去歐美的除非偶像，不然也能很難完售」、「通常都是先從亞洲開始吧，香港或者台灣」、「可能覺得IG上很多粉絲，就覺得都會去吧」、「經紀公司預測失準」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中