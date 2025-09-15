韓韶禧退燒了？見面會首爾場僅賣4成 海外場狂取消 韓網揭3大關鍵

韓韶禧2025年8月在南港Legacy TERA舉行粉絲見面會。（讀者提供）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓韶禧可以說是近年來人氣竄升最快的女明星也不為過，從《夫婦的世界》到《無法抗拒的他》等一連串Netflix夯劇，再再都感受到她多受重視。儘管如此，卻傳出韓韶禧的海外粉絲見面會不但陸續取消，甚至連首爾場都只賣出4成，實在讓人跌破眼鏡。

根據《My Daily》報導，韓韶禧的「Xohee Loved Ones」世界巡迴見面會在11日開賣，截至15日上午11點為止，1600張門票當中只賣出700張，銷售率為43%。另外，美國紐約、德國法蘭克福、柏林、英國倫敦、法國巴黎的見面會也都取消了，原因皆為「不可抗力因素」，令人十分意外。

該新聞被轉到「Theqoo」論壇，有韓國網友分析原因有3個，其一是需求調查並未清楚，二是國家選擇失敗，三是剛好適逢空白期、時機不好，其他網友紛紛表示，「不是通常都在亞洲？怎麼跑去歐美了」、「妳什麼都沒做的話，還能留住粉絲嗎」、「她是沒有死忠粉絲的類型吧」、「不懂為什麼一開始就打算去歐美，那邊也不是鄰近國家」、「去歐美的除非偶像，不然也能很難完售」、「通常都是先從亞洲開始吧，香港或者台灣」、「可能覺得IG上很多粉絲，就覺得都會去吧」、「經紀公司預測失準」。

