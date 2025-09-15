李千娜化身公益大使 揭最牽掛的家人罹失智

安聯人壽、失智老人基金會今日舉辦「『智在人生 憶起同遊』2025失智老人募款活動開跑」記者會，邀請藝人李千娜擔任失智公益大使。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台灣邁向超高齡化社會，天主教失智老人基金會、安聯人壽攜手舉辦失智老人募款活動，若單次捐款新台幣1500元以上，即可獲得「生命智慧桌遊」；同時，也邀請歌手李千娜擔任失智公益大使，在現場桌遊抽牌時表示，自己最牽掛奶奶後來罹患失智症，她也透露，自己對唱歌與表演的熱情深受奶奶的影響，因此呼籲大眾關注失智症議題。

安聯人壽（左）、失智老人基金會（右）舉辦失智老人募款活動，並邀請李千娜（中）擔任失智公益大使。（記者黃宜靜攝）

天主教失智老人基金會與安聯人壽9月15日舉辦「『智在人生 憶起同遊』2025失智老人募款活動開跑」記者會，李千娜也透過桌遊抽牌，談及心目中最掛念的人，她感性地說，自己是奶奶撫養長大的，從奶奶身上學會了善良、樂觀及大方；對唱歌與表演的熱情，也深受曾是歌仔戲花旦的奶奶影響，「她（奶奶）很偉大，也是我最牽掛的人。」

請繼續往下閱讀...

安聯人壽（左）、失智老人基金會（右）舉辦失智老人募款活動，並邀請李千娜（中）擔任失智公益大使。（記者黃宜靜攝）

李千娜說，「阿嬤曾是失智症患者，我記得我每次只要唱阿嬤最愛的那首歌，她就會笑得很開心。」這次擔任「失智公益大使」，讓她有更多的體認與感觸，希望透過自己的影響力，呼籲大眾對於失智症的重視。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，台灣今年邁入超高齡社會，也就意味著65歲以上長者已占總人口20％，我國平均壽命逾80歲；據2024年國家衛生研究院調查顯示，65歲以上長者患失智症比例約7.99％，90歲以上則來到30％，因此追求健康長壽成了大眾關心的議題。

鄧世雄表示，想要健康長壽應兼顧好身心靈健康，此次推出的桌遊便是融入「靈性關懷」的議題，以「生命智慧」主題桌上遊戲的內容延伸，透過桌遊中提及的「4道」（道謝、道愛、道歉及道別），用愛陪伴長輩，透過溫暖的對話喚醒他們對生命經驗的記憶，深化情感理解，也能刺激活化腦細胞，助預防、延緩失智。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法