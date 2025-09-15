Energy「阿弟」超白目 Mei產後暴肥竟跟小S比

Energy阿弟（左）和mei育有2女1子。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男團Energy主唱「阿弟」蕭景鴻與愛妻「Mei」邱馨葦結婚多年，遇有2女1子，經常在網路上曬全家福。不過，Mei近日上《小姐不熙娣》忍不住爆料阿弟的超白目行為，她說自己生了3胎，導致身材嚴重走樣，除了網友對她冷嘲熱諷之外，阿弟竟然還問她：「小S可以生3個，體態還可以保持那樣，為什麼妳不可以？」

產後採親餵方式育兒的Mei在節目中透露，當時為了孩子的健康，所以產後並沒有馬上減肥，等到孩子過了親餵時期才打算開啟「剷肉大業」。那時候收到不少節目邀約，都是請她分享產後減肥失敗的經歷，讓她驚覺不對勁，加上網路上的酸民很誇張直接說她是「豬」，讓她牙一咬，認真開始減肥。

Mei在節目當中氣憤說，連在家裡老公都拿她跟女藝人比較「我老公那時候就說『小S可以生3個，然後都可以體態這樣，為什麼妳不可以？』」超想翻白眼的Mei沒好氣回答：「因為她叫小S，我不叫小S」。

Mei坦言，某些人的體質很適合生小孩，生完就像沒生過一樣，但並非所有女性皆是如此，此話一出，現場女明星紛紛點頭，引起超大共鳴。

