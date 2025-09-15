晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy「阿弟」超白目 Mei產後暴肥竟跟小S比

Energy阿弟（左）和mei育有2女1子。（翻攝自臉書）Energy阿弟（左）和mei育有2女1子。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男團Energy主唱「阿弟」蕭景鴻與愛妻「Mei」邱馨葦結婚多年，遇有2女1子，經常在網路上曬全家福。不過，Mei近日上《小姐不熙娣》忍不住爆料阿弟的超白目行為，她說自己生了3胎，導致身材嚴重走樣，除了網友對她冷嘲熱諷之外，阿弟竟然還問她：「小S可以生3個，體態還可以保持那樣，為什麼妳不可以？」

Mei（右）自爆產後身材遭阿弟嫌棄。（翻攝自臉書）Mei（右）自爆產後身材遭阿弟嫌棄。（翻攝自臉書）

產後採親餵方式育兒的Mei在節目中透露，當時為了孩子的健康，所以產後並沒有馬上減肥，等到孩子過了親餵時期才打算開啟「剷肉大業」。那時候收到不少節目邀約，都是請她分享產後減肥失敗的經歷，讓她驚覺不對勁，加上網路上的酸民很誇張直接說她是「豬」，讓她牙一咬，認真開始減肥。

Mei（左）在節目上大爆料阿弟的白目行為。（翻攝自YouTube）Mei（左）在節目上大爆料阿弟的白目行為。（翻攝自YouTube）

Mei在節目當中氣憤說，連在家裡老公都拿她跟女藝人比較「我老公那時候就說『小S可以生3個，然後都可以體態這樣，為什麼妳不可以？』」超想翻白眼的Mei沒好氣回答：「因為她叫小S，我不叫小S」。

Mei坦言，某些人的體質很適合生小孩，生完就像沒生過一樣，但並非所有女性皆是如此，此話一出，現場女明星紛紛點頭，引起超大共鳴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中