金鐘60》接獲《來吧！哪裡怕》入圍金鐘喜訊 威廉躲到廁所做這件事

「Lollipop棒棒堂」暌違15年合體拍攝的實境節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘60的實境節目、主持人兩項大獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」暌違15年合體拍攝的實境節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘60的實境節目、主持人兩項大獎，身為製作人和主持群之一的威廉聽到入圍的消息，正在全聯買菜，忍不住激動到躲到廁所裡哭。

敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子所組的「Lollipop棒棒堂」一出道即大紅，登上小巨蛋、香港紅磡開演唱會，6棒曾經是很多粉絲的青春回憶，不少歌迷敲碗他們能合體開演唱會，雖然受到威廉閃兵事件，棒棒堂開演唱會的計畫暫緩，但隨著他們主持的《來吧！哪裡怕》入圍實境節目、主持人兩項大獎，也讓粉絲期待《來吧！哪裡怕》能繼續做第2季，同時明年能看到他們的演唱會。

「Lollipop棒棒堂」合體拍攝《來吧！哪裡怕》，（左起）威廉、敖犬、王子、阿緯、小煜、小杰。（資料照，記者潘少棠攝）

Lollipop棒棒堂解散後，6棒各自朝演戲、唱歌、主持方面發展，威廉專注於主持工作，6棒合體實境節目《來吧！哪裡怕》，他除了是主持群之一，也是節目製作人。第一次擔任製作人，《來吧！哪裡怕》就入圍了兩項金鐘獎，讓最近因為閃兵事件而暫停演藝工作的他，情緒特別激動。

威廉表示，接到入圍消息時自己正在全聯買菜。（資料照，記者胡舜翔攝）

威廉表示，他接到入圍消息時，正在全聯買菜，一時情緒翻騰眼淚忍不住奪眶而出，只好趕快躲到廁所去哭，因為這個入圍的喜訊對他來說很重要，代表他這些年在主持工作上的努力有被看到、肯定，也希望有了金鐘獎的肯定，《來吧！哪裡怕》能成為一個長壽節目。

