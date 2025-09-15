晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》接獲《來吧！哪裡怕》入圍金鐘喜訊 威廉躲到廁所做這件事

「Lollipop棒棒堂」暌違15年合體拍攝的實境節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘60的實境節目、主持人兩項大獎。（資料照，記者胡舜翔攝）「Lollipop棒棒堂」暌違15年合體拍攝的實境節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘60的實境節目、主持人兩項大獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」暌違15年合體拍攝的實境節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘60的實境節目、主持人兩項大獎，身為製作人和主持群之一的威廉聽到入圍的消息，正在全聯買菜，忍不住激動到躲到廁所裡哭。

敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子所組的「Lollipop棒棒堂」一出道即大紅，登上小巨蛋、香港紅磡開演唱會，6棒曾經是很多粉絲的青春回憶，不少歌迷敲碗他們能合體開演唱會，雖然受到威廉閃兵事件，棒棒堂開演唱會的計畫暫緩，但隨著他們主持的《來吧！哪裡怕》入圍實境節目、主持人兩項大獎，也讓粉絲期待《來吧！哪裡怕》能繼續做第2季，同時明年能看到他們的演唱會。

「Lollipop棒棒堂」合體拍攝《來吧！哪裡怕》，（左起）威廉、敖犬、王子、阿緯、小煜、小杰。（資料照，記者潘少棠攝）「Lollipop棒棒堂」合體拍攝《來吧！哪裡怕》，（左起）威廉、敖犬、王子、阿緯、小煜、小杰。（資料照，記者潘少棠攝）

Lollipop棒棒堂解散後，6棒各自朝演戲、唱歌、主持方面發展，威廉專注於主持工作，6棒合體實境節目《來吧！哪裡怕》，他除了是主持群之一，也是節目製作人。第一次擔任製作人，《來吧！哪裡怕》就入圍了兩項金鐘獎，讓最近因為閃兵事件而暫停演藝工作的他，情緒特別激動。

威廉表示，接到入圍消息時自己正在全聯買菜。（資料照，記者胡舜翔攝）威廉表示，接到入圍消息時自己正在全聯買菜。（資料照，記者胡舜翔攝）

威廉表示，他接到入圍消息時，正在全聯買菜，一時情緒翻騰眼淚忍不住奪眶而出，只好趕快躲到廁所去哭，因為這個入圍的喜訊對他來說很重要，代表他這些年在主持工作上的努力有被看到、肯定，也希望有了金鐘獎的肯定，《來吧！哪裡怕》能成為一個長壽節目。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中