《鬼滅之刃》海外粉絲「持假刀」看電影！驚動警方：沒有鬼被殺

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全球票房都賣出佳績。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全球票房都賣出佳績。（木棉花提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全球票房都賣出佳績，世界各地都看得到粉絲打扮成片中角色，但沒想到澳洲一名男子Cosplay卻出事，引來警方關注。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》深受全球粉絲歡迎，不少人Cosplay片中角色。粉絲（右）打扮成《鬼滅之刃》炭治郎的模樣。（示意圖，非當事人，達志影像）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》深受全球粉絲歡迎，不少人Cosplay片中角色。粉絲（右）打扮成《鬼滅之刃》炭治郎的模樣。（示意圖，非當事人，達志影像）

澳洲警方新聞稿指出，事情發生在上週10日，一名持有刀械的男子在澳洲的Southland購物中心走動，保全人員隨即通報警方，警方抵達現場後在電影院外頭發現這名24歲男子，不過原來都是虛驚一場，因為男子身穿《鬼滅之刃》的服裝，所謂的「刀械」也只是十分逼真的Cosplay道具。

不過警方還是將道具沒收，並提醒男子下次記得把武器留在家中。新聞稿最後還俏皮寫著：「這次沒有惡鬼被斬殺，男子順利看電影，並沒有發生意外。」

