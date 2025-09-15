晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖歌手嘆「台中公車時間是玄學」引網共鳴：真的要賭人品

李驥分享台中公車到站時間真的是一門玄學，引發大批網友共鳴。（翻攝自臉書）李驥分享台中公車到站時間真的是一門玄學，引發大批網友共鳴。（翻攝自臉書）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「優客李林」成員李驥近年因自學教育的推動搬到台中，日前他在社群分享，台中公車到站時間真的是一門玄學，引發大批網友共鳴。

李驥是雙人團體「優客李林」的其中一員。（翻攝自臉書）李驥是雙人團體「優客李林」的其中一員。（翻攝自臉書）

李驥近日在臉書分享：「台中不太下雨這件事挑戰了我這個北部人的雨具習慣之外，搭公車也是另一個還在適應的挑戰。」並坦言自己很喜歡搭公車，「可以在車窗邊圍籬起自己的小宇宙，恣意觀察車內外的風景，甚至冒著過站的風險寫一篇貼文，只是這一切的前提是——你得先搭得上公車。」

李驥指出，即使查了公車車次的app，公車的到站時間仍然是個玄學，路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測成為參考值，「有時你以為還要等五分鐘，結果一抬頭，公車已經悄悄逼近；有時你準時抵達站牌，卻只能目送它的背影遠去。」所以李驥學會提前十分鐘到站牌等候，「像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行。」

李驥在文末提到「台中的公車，總有驚喜。而我，也在這些驚喜裡，慢慢學會了等待與觀察。」貼文曝光後，立即掀起網友討論：「台中市的公車到站時間，真的要賭人品！」、「感同身受」、「台中還有幽靈公車，明明標示再5分鐘到，然後一眨眼這班公車就消失了」、「等公車就像樂透」。

李驥和林志炫組成的雙人團體「優客李林」在1991年憑一首《認錯》一炮而紅，專輯熱銷，在當年風靡一時。


點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中