大咖歌手嘆「台中公車時間是玄學」引網共鳴：真的要賭人品

李驥分享台中公車到站時間真的是一門玄學，引發大批網友共鳴。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「優客李林」成員李驥近年因自學教育的推動搬到台中，日前他在社群分享，台中公車到站時間真的是一門玄學，引發大批網友共鳴。

李驥是雙人團體「優客李林」的其中一員。（翻攝自臉書）

李驥近日在臉書分享：「台中不太下雨這件事挑戰了我這個北部人的雨具習慣之外，搭公車也是另一個還在適應的挑戰。」並坦言自己很喜歡搭公車，「可以在車窗邊圍籬起自己的小宇宙，恣意觀察車內外的風景，甚至冒著過站的風險寫一篇貼文，只是這一切的前提是——你得先搭得上公車。」

李驥指出，即使查了公車車次的app，公車的到站時間仍然是個玄學，路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測成為參考值，「有時你以為還要等五分鐘，結果一抬頭，公車已經悄悄逼近；有時你準時抵達站牌，卻只能目送它的背影遠去。」所以李驥學會提前十分鐘到站牌等候，「像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行。」

李驥在文末提到「台中的公車，總有驚喜。而我，也在這些驚喜裡，慢慢學會了等待與觀察。」貼文曝光後，立即掀起網友討論：「台中市的公車到站時間，真的要賭人品！」、「感同身受」、「台中還有幽靈公車，明明標示再5分鐘到，然後一眨眼這班公車就消失了」、「等公車就像樂透」。

李驥和林志炫組成的雙人團體「優客李林」在1991年憑一首《認錯》一炮而紅，專輯熱銷，在當年風靡一時。





