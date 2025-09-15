晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》挾亞洲內容大獎實力 宋偉恩再戰戲王 徐灝翔拚男配 杜蕾驚喜雙料入圍

杜蕾（左）與宋偉恩月初在亞洲影視內容大獎紅毯合影，如今雙雙角逐金鐘60再掀話題。（大愛提供）杜蕾（左）與宋偉恩月初在亞洲影視內容大獎紅毯合影，如今雙雙角逐金鐘60再掀話題。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年第60屆金鐘獎公布入圍名單，大愛電視三部作品報喜。《在光裏的人》杜蕾入圍戲劇節目女配角獎與戲劇節目最具潛力新人獎」雙項提名；徐灝翔憑《生日快樂》入圍戲劇節目男配角獎；宋偉恩則以《血．拾人生》角逐戲劇節目男主角獎，展現大愛演員在戲劇領域的厚實實力。

宋偉恩（左）在第六屆亞洲影視內容大獎憑《血．拾人生》奪下最佳男主角金獎』，徐灝翔奪下電視節目類最佳男配角獎。（大愛提供）宋偉恩（左）在第六屆亞洲影視內容大獎憑《血．拾人生》奪下最佳男主角金獎』，徐灝翔奪下電視節目類最佳男配角獎。（大愛提供）

三位演員9月初才剛在第六屆亞洲影視內容大獎上大放異彩，宋偉恩憑《血．拾人生》拿下「電視節目類最佳男主角金獎」，是他出道10年來首度奪獎，也是暌違7年再度入圍戲劇獎項。半個月內喜事連連，這回又躍上金鐘男主角入圍名單，他感性表示：「謝謝金鐘獎與評審的肯定，也謝謝製作團隊與所有夥伴、感謝大愛電視！這一路上要感謝許多人的陪伴鼓勵與提點，從新人入圍到男主角入圍，走了七年，雖然速度不快，但我會繼續努力！」

徐灝翔得知入圍在臉書興奮寫下：「我跟馬力歐、莊凱勛、黃迪揚、楊一展一起入圍！？我要瘋掉耶！」出道30年，一直以「臨演專業戶」聞名，這次在《生日快樂》首次挑大樑詮釋頭頸癌末期病友，細膩演技不僅在亞洲影視內容大獎奪下「最佳男配角獎」，更獲金鐘肯定再戰男配角獎。

人在美國的杜蕾得知自己以《在光裏的人》雙項入圍金鐘60時，在社群上傳影片驚喜反應。（大愛提供）人在美國的杜蕾得知自己以《在光裏的人》雙項入圍金鐘60時，在社群上傳影片驚喜反應。（大愛提供）

身在美國的杜蕾之前則靠《在光裏的人》入圍亞洲影視內容大獎女配角奬，雖然與獎項擦身，但金鐘入圍揭曉，她開心獲得雙料入圍，劇中維妙維肖演出天生重度腦性麻痺及小腦萎縮病患角色，第一時間在IG上傳影片寫下「『下一秒，未來』，我來了」，宋偉恩也在留言區笑喊：「又要一起參加了！！！恭禧！！」杜蕾也特別謝謝評審的肯定，直呼雙項入圍是很大的鼓勵，也感謝劇組、大埔朋友、導演的用心，還有本尊吟淑分享她的人生故事，最後特別感謝媽媽柯淑勤一直以來的支持，很期待參與今年的金鐘60。

body

