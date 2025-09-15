SEVENTEEN成員陸續入伍 WOOZI理平頭HOSHI明報到

韓國人氣男團SEVENTEEN在迎來10週年之際也碰上成員陸續面對服兵役問題的「軍白期」。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣男團SEVENTEEN在迎來10週年之際也碰上成員陸續面對服兵役問題的「軍白期」。2015年出道的SEVENTEEN隨著淨漢、圓佑等人先一步到軍中報到，WOOZI也將於今（15）日低調入伍，他以陸軍現役身分前往訓練營接受基礎軍事訓練，入伍前WOOZI也利用當兵前的最後一個週末與成員度過演唱會活動，他說：「進去軍隊以前，獲得了很大的力量」。

WOOZI、HOSHI入伍前在粉絲面前敬禮。（翻攝自IG）

除了WOOZI今日正式入伍，SEVENTEEN於13、14日將在仁川舉辦演唱會，淨漢、圓佑等先入伍的成員，被目擊現身觀眾席。接續在WOOZI之後，HOSHI亦將於明（16）日入伍。

請繼續往下閱讀...

WOOZI、HOSHI雖沒有參與舞台，但兩人開心露出理得精光的平頭，擺出敬禮手勢向粉絲致意，現場超感動。

SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI坐著與粉絲聊天。（本報資料照，D-SHOW提供）

根據韓媒報導，今天入伍報到的WOOZI在平台下寫著入伍感想：「站在舞台以外的地方，看著露出微笑的成員唱著我做的音樂，還有克拉（官方粉絲名稱）這是第一次，我覺得很開心，進去軍隊以前，獲得很大的力量再進去，我會健健康康地回來。」

HOSHI則於16日當兵，兩位近期結束「豪雨」小分隊的巡演，正式揮別粉絲近2年時間，粉絲也表示「會等他們回來」，希望兩人健康服役。

從清爽的平頭可見到WOOZI已做好入伍的準備。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法