晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

SEVENTEEN成員陸續入伍 WOOZI理平頭HOSHI明報到

韓國人氣男團SEVENTEEN在迎來10週年之際也碰上成員陸續面對服兵役問題的「軍白期」。（翻攝自X）韓國人氣男團SEVENTEEN在迎來10週年之際也碰上成員陸續面對服兵役問題的「軍白期」。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣男團SEVENTEEN在迎來10週年之際也碰上成員陸續面對服兵役問題的「軍白期」。2015年出道的SEVENTEEN隨著淨漢、圓佑等人先一步到軍中報到，WOOZI也將於今（15）日低調入伍，他以陸軍現役身分前往訓練營接受基礎軍事訓練，入伍前WOOZI也利用當兵前的最後一個週末與成員度過演唱會活動，他說：「進去軍隊以前，獲得了很大的力量」。

WOOZI、HOSHI入伍前在粉絲面前敬禮。（翻攝自IG）WOOZI、HOSHI入伍前在粉絲面前敬禮。（翻攝自IG）

除了WOOZI今日正式入伍，SEVENTEEN於13、14日將在仁川舉辦演唱會，淨漢、圓佑等先入伍的成員，被目擊現身觀眾席。接續在WOOZI之後，HOSHI亦將於明（16）日入伍。

WOOZI、HOSHI雖沒有參與舞台，但兩人開心露出理得精光的平頭，擺出敬禮手勢向粉絲致意，現場超感動。

SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI坐著與粉絲聊天。（本報資料照，D-SHOW提供）SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI坐著與粉絲聊天。（本報資料照，D-SHOW提供）

根據韓媒報導，今天入伍報到的WOOZI在平台下寫著入伍感想：「站在舞台以外的地方，看著露出微笑的成員唱著我做的音樂，還有克拉（官方粉絲名稱）這是第一次，我覺得很開心，進去軍隊以前，獲得很大的力量再進去，我會健健康康地回來。」

HOSHI則於16日當兵，兩位近期結束「豪雨」小分隊的巡演，正式揮別粉絲近2年時間，粉絲也表示「會等他們回來」，希望兩人健康服役。

從清爽的平頭可見到WOOZI已做好入伍的準備。（翻攝自IG）從清爽的平頭可見到WOOZI已做好入伍的準備。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中