娛樂 最新消息

金鐘60》陳淑芳橫掃金鐘、金馬雙成就獎！大S、瓊瑤不在名單內幕曝

瓊瑤（左）、大S未報名金鐘最佳貢獻獎。（翻攝自臉書）瓊瑤（左）、大S未報名金鐘最佳貢獻獎。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎今（15日）公布「特別貢獻獎」得主為陳淑芳及葉輝龍。上屆得主梁修身擔任特別獎項評審委員會主任委員，受訪時透露，許多人期待的瓊瑤、大S並未報名參加，因此本屆獎項由兩位德高望重、年逾80歲、仍持續活躍於第一線的前輩獲得。他讚嘆得獎者們努力不懈，展現專業與熱情，成為業界典範。

導演梁修身擔任特別獎項評審主任委員。（記者潘少棠攝）導演梁修身擔任特別獎項評審主任委員。（記者潘少棠攝）

梁修身提到葉輝龍一直默默耕耘，陳淑芳演戲已經60年了，與金鐘同齡，獲得無數榮譽仍願意提拔後進、甚至降價參與學生作品。他強調，這兩位得主讓大家看到「保持意志在線上工作，有非常好的前進腳步」，是台灣影視產業的無私典範。

陳淑芳一年橫掃金鐘、金馬雙成就獎，成為全場焦點。（台視提供）陳淑芳一年橫掃金鐘、金馬雙成就獎，成為全場焦點。（台視提供）

86歲金馬影后陳淑芳上個月才獲得第62屆金馬獎終身成就獎，今得知消息，動情表示能在第60屆金鐘獎獲得特別貢獻獎，心中充滿感謝，這份榮耀不僅屬於自己，更屬於一路以來支持台灣電視、戲劇的觀眾朋友。她特別感謝金鐘獎評審的肯定、一路合作的導演、編劇、演員與幕後夥伴，以及一直陪伴的家人與朋友，給予她滿滿的愛與力量。最後她感性說：「能把一生奉獻給最熱愛的表演，是我最幸福的事。謝謝大家一直都在，這份榮耀屬於我們！」

