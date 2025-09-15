金鐘60》吳慷仁絕緣金鐘60？評審吐露「根本沒報名」秘辛
吳慷仁去年拿下金鐘戲王，今年有作品《塑膠花》，卻並未報名今年金鐘男主角獎。（資料照，抓馬文化提供）
〔記者蕭方綺／台北報導〕吳慷仁去年拿下金鐘戲王，今年明明有作品《塑膠花》，卻沒有入圍金鐘60。戲劇類評審委員會主任委員柴智屏解釋他並沒有報名男主角獎，因此評審沒有討論到他，但該劇入圍戲劇節目原創歌曲獎，看來並非沒有報名金鐘。對此，《塑膠花》製作單位抓馬文化表示「尊重每個藝人的意願」，看來是吳慷仁不想報名金鐘。
柴智屏擔任戲劇類評審委員會主任委員，解釋吳慷仁並沒有報名男主角獎。（記者潘少棠攝）
吳慷仁、李沐在《塑膠花》中演出亡命鴛鴦，但都沒有因此劇出現在入圍名單。而吳慷仁近日中心都擺在中國，近日赴成都參加第二屆金熊貓獎，不僅代表電影《富都青年》上台代領獎項，還抽空以旅人身分盡情探索當地。其中他還「登上報紙」被稱作「頂流」，可見他在報紙上的標題寫著「頂流偶像低調現身安順廊橋」，未料卻引起部分台灣網友的不滿，「看來去中國之後演都不演了」、「要不要乾脆在當地定居」。
請繼續往下閱讀...
吳慷仁（左）、李沐在《塑膠花》中演出亡命鴛鴦。（資料照，抓馬文化提供）
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接