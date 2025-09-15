佐佐木希外遇尪 史無前例召開「再次道歉記者會」

諧星渡部建（左）和女星佐佐木希的婚姻曾因男方多劈、不倫遭遇大危機。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星佐佐木希的諧星丈夫渡部建5年前被踢爆於無障礙公廁外遇，且外遇對象還不只一人，雖然當時他曾經召開記者會，不過昨（14）日ABEMA播出的《チャンスの時間》特別推出名為「重新來一次：還沒被原諒的渡部建道歉記者會（特別版）」緊急企劃。

佐佐木希今年在節目上坦承並沒有原諒渡部建，沒有離婚的原因是為了孩子。（翻攝自X）

女偶像兼演員的佐佐希原本有著高人氣，2007年踏進演藝圈起，事業一帆風順，還曾入選TC Candler全球百大美女、《日經雜誌》票選日本最美女演員、日本人「最想整容的女明星」。佐佐木希2017年跌破眾人眼鏡，嫁給大自己15歲的諧星「UNJASH」成員渡部建。

2020年，渡部建被爆出與至少6名女子有婚外情，甚至在無障礙公廁等場所進行不倫行為，事件震驚社會，也重創了他的演藝事業，慘遭業界封殺，2022年才透過地方電視台千葉電視《白黑アンジャッシュ》回歸螢光幕。佐佐木希今年鬆口表示自己一直到現在都沒有原諒渡部建，沒有離婚只是為了孩子。

渡部健（中）上綜藝節目決定將時光回溯至5年前，重新召開道歉記者會。（翻攝自X）

這場「重新道歉記者會」，把時間拉回5年前，並邀請前AKB48成員柏木由紀、搞笑團體「インパルス Impuls」的板倉俊之、搞笑藝人南川聰史擔任「觀察員」。

先前佐佐木希曾在節目中表示還沒有原諒渡部建，所以才啟動這項緊急特殊企劃，表示想要透過新的記者會，把5年前不適合的發言和紀錄洗掉，覆蓋成比較完美的答案。

渡部健（左）多年前至少6名女子有婚外情，甚至在無障礙公廁等場所進行不倫行為，差點毀掉事業。（翻攝自X）

渡部建出席記者會時，表情嚴肅，其他人則在攝影棚旁邊觀看。前兩次的「重開記者會」因渡部建回答問題不流暢，講話結巴，最後導致被迫解約。第三次嘗試，因為渡部見聽得到導播室裡接二連三的評論，他強忍笑意，但聽見「這狀況跟五年前一樣啊」忍不住破防。藝人大悟提出見要，要渡部建多保護自己，把過錯推給經紀公司，所以被問及：「醜聞都已經過去6個月了，為什麼現在才開記者會？」渡部建回：「我想馬上就開，但公司社長不同意」現場嘉賓忍不住說：「這回答真是太惡劣了」。

雖然節目效果做足了，但渡部健說：現在離「完全復活」還有一段距離，但我還是做了很不好的事情，給大家添麻煩了，真的非常抱歉。

