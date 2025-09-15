晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘60》「上船了」挑戰生存任務 雷艾美笑喊：老天讓我們躲過鯊魚

《上船了各位！》讓藝人們練習獨木舟。（本報資料照，三立提供）《上船了各位！》讓藝人們練習獨木舟。（本報資料照，三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年電視金鐘獎迎來第60屆，今（15）日公布入圍名單，實境節目部分話題十足。其中，台日合作的冒險實境秀《上船了各位！》同時入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，主持群胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美及教練百八全員入列，堪稱最大亮點。

節目以划獨木舟從台灣花蓮挑戰到日本石垣島為主軸，過程中主持群必須面對艱鉅環境挑戰，考驗體能與團隊合作。今年《上船了各位！》不僅勇闖金鐘，也已在海外展露頭角，先後拿下亞洲電視大獎「真人實境節目獎」，並入圍亞洲影藝創意大獎，今年2月更登上Discovery Asia頻道，創下台灣實境節目難得紀錄。

對於入圍，主持群們興奮表達心聲。雷艾美感性表示：「謝謝敢做夢的團隊，把不可能變可能！」她還笑說：「感謝老天讓我們躲過大鯊魚，今天才能站在這裡。」KID則說這次不是「想梗」的綜藝，而是真實挑戰生存任務，「最需要的是團隊合作，很高興我們做到了！」郭泓志感謝幕後團隊帶他們完成奇幻旅程，胡宇威則稱這是一個人生重要的歷程。鍾瑤期盼能再攜手走上舞台，而教練百八更激動喊：「從沒想過能划船划到金鐘！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中