金鐘60》「上船了」挑戰生存任務 雷艾美笑喊：老天讓我們躲過鯊魚

《上船了各位！》讓藝人們練習獨木舟。（本報資料照，三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年電視金鐘獎迎來第60屆，今（15）日公布入圍名單，實境節目部分話題十足。其中，台日合作的冒險實境秀《上船了各位！》同時入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，主持群胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美及教練百八全員入列，堪稱最大亮點。

節目以划獨木舟從台灣花蓮挑戰到日本石垣島為主軸，過程中主持群必須面對艱鉅環境挑戰，考驗體能與團隊合作。今年《上船了各位！》不僅勇闖金鐘，也已在海外展露頭角，先後拿下亞洲電視大獎「真人實境節目獎」，並入圍亞洲影藝創意大獎，今年2月更登上Discovery Asia頻道，創下台灣實境節目難得紀錄。

對於入圍，主持群們興奮表達心聲。雷艾美感性表示：「謝謝敢做夢的團隊，把不可能變可能！」她還笑說：「感謝老天讓我們躲過大鯊魚，今天才能站在這裡。」KID則說這次不是「想梗」的綜藝，而是真實挑戰生存任務，「最需要的是團隊合作，很高興我們做到了！」郭泓志感謝幕後團隊帶他們完成奇幻旅程，胡宇威則稱這是一個人生重要的歷程。鍾瑤期盼能再攜手走上舞台，而教練百八更激動喊：「從沒想過能划船划到金鐘！」

