娛樂 最新消息

金鐘60》阿Ken 鍾欣凌 黃大煒收兩張入場券 嚴藝文入圍3項大贏家

鍾欣凌（右）與嚴藝文以《老少女奇遇記2》、《影后》在綜藝與戲劇兩個賽道入圍金鐘獎。（資料照，記者陳奕全攝）鍾欣凌（右）與嚴藝文以《老少女奇遇記2》、《影后》在綜藝與戲劇兩個賽道入圍金鐘獎。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘60公布入圍名單，攤開取得「入圍券」的名單，有不少雙料入圍，像是黃冠智、黃迪揚、杜蕾、阿Ken、鍾欣凌、黃大煒，其中嚴藝文入圍3項，堪稱是本屆的大贏家。

黃冠智以《聽海湧》爭迷你劇戲王、《人生清理員》入圍迷你劇男配角。（記者王文麟攝）黃冠智以《聽海湧》爭迷你劇戲王、《人生清理員》入圍迷你劇男配角。（記者王文麟攝）

黃冠智以《聽海湧》入圍迷你劇戲王、《人生清理員》入圍迷你劇男配角，他開心說：「非常感謝金鐘獎評審的肯定，在戰後的80年能以《聽海湧》新海輝的角色入圍真的意義非凡，而且三兄弟都一起入圍真的太開心了。謝謝公視，謝謝《聽海湧》劇組的所有幕前幕後的夥伴，感謝導演、編劇、製作人從頭到尾的信任，能參與這個作品真的非常榮幸跟開心，希望《聽海湧》這次能有很好的成績，謝謝金鐘獎在我生日這天送我這麼棒的生日禮物。」

杜蕾在《在光裏的人》飾演腦麻患者演出精彩，入圍金鐘獎女配角與新人獎。（大愛提供）杜蕾在《在光裏的人》飾演腦麻患者演出精彩，入圍金鐘獎女配角與新人獎。（大愛提供）

星二代杜蕾以《在光裏的人》分別入圍戲劇節目女配角獎及戲劇節目最具潛力新人獎，她感謝謝評審的肯定，「入圍金鐘60是一個莫大的榮幸，這次更大的驚喜是雙項入圍，這對我來說已經是一個很大的鼓勵以及肯定，心裡百感交集。很感謝《在光裏的人》的每一位工作夥伴，謝謝大埔的朋友們，謝謝導演的用心，謝謝吟淑分享她的人生故事。最後，特別感謝我的媽媽柯淑勤，一直以來的支持，也很期待參與今年的金鐘獎」。

黃大煒（左）與阿KEN在金鐘60力拚雙金。（資料照）黃大煒（左）與阿KEN在金鐘60力拚雙金。（資料照）

黃迪揚以《影后》入圍戲劇節目男配角獎、《選物家》入圍迷你劇戲王，阿K首度執導的《X！又是星期一》入圍戲劇節目導演獎及《同學來了》入圍綜藝節目主持人獎。鍾欣凌以《影后》入圍戲劇節目女配角獎、《老少女奇遇記2》入圍實境節目主持人獎，黃大煒以《化外之醫》入圍戲劇節目最具潛力新人獎、《The Way I Feel》入圍戲劇節目原創歌曲獎；嚴藝文以《老少女奇遇記2》入圍實境節目主持人獎、《影后》入圍戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎。

點圖放大body

