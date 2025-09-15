金鐘60》《星空下的黑潮島嶼》16項入圍成金鐘60大贏家！《影后》、《化外之醫》緊追在後

《星空下的黑潮島嶼》有16項入圍，成今年金鐘大贏家。（資料照，客家電視台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60今揭曉入圍名單，今年大贏家是迷你劇的《星空下的黑潮島嶼》，有16項入圍，而長劇大贏家是眾望所歸的夯劇《影后》和張鈞甯、越南影帝連炳發主演的《化外之醫》，都有15項入圍；接著是《聽海湧》14項入圍、《樹冠羞避》8項入圍和《人生清理員》、《愛作歹》、《誰是被害者：第二季》都是6項入圍接續在後。

柴智屏擔任戲劇類評審委員會主任委員。（記者潘少棠攝）

對於今年入圍名單，戲劇類評審委員會主任委員柴智屏表示今年台劇有個特色，就是類型很多元，像是有喜劇《童話故事下集》、《太太太厲害》，喜劇很難演，也入圍了兩個女主角，還有外籍移工題材的《化外之醫》、商業性描述演藝圈的《影后》，以及60集台語劇《阿榮與阿玉》。

柴智屏透露，熟女評審覺得《阿榮與阿玉》中「柯叔元」（左）很有戀愛感。（資料照，華視、東森超視提供）

柴智屏特別指出《阿榮與阿玉》，她說很多評審說現在很少人做60集長劇，雖然題材本土，把台灣小人物生活心情描繪地讓人覺得感動，熟女評審覺得「柯叔元」很有戀愛感，「中年大叔能演出戀愛感真的不容易」，也希望可以鼓勵長劇。

台劇《都市懼集》今年入圍戲劇創新獎。（資料照，CATCHPLAY+提供）

另外，台劇《都市懼集》由34個極短劇組成，最長的為14分鐘，最短的僅有4分鐘，加總34集約莫共316分鐘，長度不長，今年入圍戲劇創新獎。柴智屏表示極短劇當然會影響演員入圍個人獎項，因戲劇表現沒有這麼長時間鋪陳情緒起承轉合，我相信演員也不是奔著要入圍才參與，一定是想要有突破才演出。

