蕭敬騰鬆口了！岳父送醫插管13天 簽約記者會上台前一秒收到「好消息」

〔記者張釔泠／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰出道18年第一次跳槽新東家，今天與索尼音樂舉辦台港中三地聯合記者會，她心疼經紀人愛妻Summer這陣子因父親入院太忙，上台前一刻收到岳父明天可以出院的好消息，記者會結束後決定立刻帶她去逛街，還爆料「Summer都捨不得花錢」，鼓勵她多買。

蕭敬騰（中）今天簽約索尼音樂。（記者張釔泠攝）

提到換東家的感覺，蕭敬騰透露「滿特別的」，至於簽約金額，他說自己不清楚，「我不好奇，我到現在我的酬勞我都不知道。」也透露和新東家仍在「蜜月期」，但是每次開會講到自己的音樂計畫時，公司都會很緊張，不時引來Summer和新同事的「深呼吸聲」，Summer還相當驚訝和大家說：「原來他知道。」

至於每次引起「深呼吸聲」，自己會妥協嗎？老蕭則認為，「藝人在跟公司溝通都會這樣，都會天馬行空，這很正常。」會取得一個平衡點，他在簽約前就已經累積了一定的作品量，年底前會有發單曲的計畫，Summer鬆口是「很有趣」的新突破，至於回來台灣開演唱會的進度？Summer則說，「那要看大小巨蛋的時間囉。」

除了唱片本業外，之後是否還想繼續挑戰主持、戲劇演出？Summer說：「主持他這輩子不會再答應了。」但覺得戲劇方面，老蕭還有很大的空間，覺得自己欠老蕭一個好劇本，老蕭立刻跳出來說：「欠也是導演欠，怎麼會是你欠。」當場又再度放閃。

老蕭的岳父林光寧9月2日因呼吸困難被緊急送醫，在加護病房插管治療13天，如今終於等來出院的好消息，老蕭透露岳父的狀況「很好」，他說：「Summer這幾天很開心。她從大師兄退役（演出）前開始忙，加上爸爸突然送醫院，基本上這兩週都沒什麼睡，很辛苦。」Summer也表示：「昨天去看爸爸，他說他可以自己吞口水了，原本滿身都插滿管子，現在真的很感動。」

