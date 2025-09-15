晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》「翠珊怕怕」趙永馨重返金鐘！她磕拜瓊瑤認乾媽 喊早晚會得獎

趙永馨（右）時隔40年重返金鐘，回憶《庭院深深》「翠珊怕怕」經典角色，左為詹子萱。（記者潘少棠攝）趙永馨（右）時隔40年重返金鐘，回憶《庭院深深》「翠珊怕怕」經典角色，左為詹子萱。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「瓊瑤女神」趙永馨今（15）擔任第60屆金鐘獎揭獎嘉賓，是她憑藉《玉女神笛》拿下第19屆金鐘新人獎後，時隔40年再度接觸金鐘。而今年最佳貢獻獎由陳淑芳、葉輝龍獲得，談及心中偶像瓊瑤，她也堅定地說：「她早晚會得到，我們都在等待」。

趙永馨曾在經典瓊瑤劇《庭院深深》中飾演「傻女」翠珊走紅，她受訪回憶當年拍戲點滴，笑說：「我們那個年代，觀眾做夢都會叫我的名字。」她強調自己並非天生聰明，而是用心揣摩角色，為了詮釋「翠珊」這個憑空塑造的人物，特地觀摩資源班孩子們的言行舉止，從說話語氣、生活細節到自語方式都重新設計，其中她常掛在嘴邊的一句「翠珊怕怕」更在當年爆紅，成為街頭巷尾的流行語。

趙永馨在金鐘受訪感性喊話，瓊瑤是華人女性代表，早晚會得到獎。（記者潘少棠攝）趙永馨在金鐘受訪感性喊話，瓊瑤是華人女性代表，早晚會得到獎。（記者潘少棠攝）

據悉，瓊瑤方面並未報名最佳貢獻獎，今年由國民阿嬤陳淑芳及導演葉輝龍獲得，趙永馨表示瓊瑤是華人地區女性的代表，其筆下創造的產值難以估算，她更透露私下都稱瓊瑤為「乾媽」，拍完《幾度夕陽紅》時還曾下跪叩首表達敬意，「家族互動沒有斷過，私密的事我不公開講。人家都說每個人都有偶像，瓊瑤阿姨就是我的偶像，再也找不到這樣的人。」

