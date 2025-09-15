晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》金雲首拍BL劇驚喜入圍新人獎 直播落榜突反轉「眼眶瞬間紅了」

金雲首度演出BL劇《看見愛》，入圍金鐘60最具潛力新人獎。（資料照，伊林娛樂提供）金雲首度演出BL劇《看見愛》，入圍金鐘60最具潛力新人獎。（資料照，伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金雲首度演出BL劇《看見愛》即挑戰聾人角色，入圍金鐘60最具潛力新人獎，原本在線上看直播心跳超快很緊張的他，前一天就提醒自己要平常心，但直播結束都沒聽見自己名字，「啊～沒關係，平常心」，他說突然反轉接到公司電話，心跳又加速，一度以為是騙他的，知道是真的入圍，眼眶突然就紅了，馬上和媽媽和奶奶通電話報喜，「我的心情好像坐雲霄飛車，家人原來是想安慰我，後來知道也超開心，說我的努力有被看見」。

金雲在BL原創影集《看見愛》挑戰聾人角色。（資料照，大鴻藝術BIG ART提供）金雲在BL原創影集《看見愛》挑戰聾人角色。（資料照，大鴻藝術BIG ART提供）

金雲表示，沒有想到第一次拍戲就可以獲得入圍的肯定，所以聽到時，眼眶有點紅紅的，「哇哇，努力有被看見一點點了」，他坦言從小到大，運動會什麼的，都沒有得獎，但2024年，卻獲得很多，也吸收到很多經驗，「爺爺過世，給我很大的影響，在拍戲上有很大的差異和幫助，是他給我的最後一份禮物」。

對於能入圍，金雲說：「很謝謝劇組，謝謝導演、編劇、夥伴，還有公司，及一直支持的粉絲們，我會抱著平常心參加金鐘獎，希望不要太緊張。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中