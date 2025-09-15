金鐘60》金雲首拍BL劇驚喜入圍新人獎 直播落榜突反轉「眼眶瞬間紅了」

金雲首度演出BL劇《看見愛》，入圍金鐘60最具潛力新人獎。（資料照，伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金雲首度演出BL劇《看見愛》即挑戰聾人角色，入圍金鐘60最具潛力新人獎，原本在線上看直播心跳超快很緊張的他，前一天就提醒自己要平常心，但直播結束都沒聽見自己名字，「啊～沒關係，平常心」，他說突然反轉接到公司電話，心跳又加速，一度以為是騙他的，知道是真的入圍，眼眶突然就紅了，馬上和媽媽和奶奶通電話報喜，「我的心情好像坐雲霄飛車，家人原來是想安慰我，後來知道也超開心，說我的努力有被看見」。

金雲在BL原創影集《看見愛》挑戰聾人角色。（資料照，大鴻藝術BIG ART提供）

金雲表示，沒有想到第一次拍戲就可以獲得入圍的肯定，所以聽到時，眼眶有點紅紅的，「哇哇，努力有被看見一點點了」，他坦言從小到大，運動會什麼的，都沒有得獎，但2024年，卻獲得很多，也吸收到很多經驗，「爺爺過世，給我很大的影響，在拍戲上有很大的差異和幫助，是他給我的最後一份禮物」。

對於能入圍，金雲說：「很謝謝劇組，謝謝導演、編劇、夥伴，還有公司，及一直支持的粉絲們，我會抱著平常心參加金鐘獎，希望不要太緊張。」

