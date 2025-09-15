晴時多雲

娛樂 最新消息

i-dle葉舒華現身COS大秀！桔梗造型氣質爆棚 網直呼「人間初戀」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團i-dle台灣成員葉舒華昨（14）日受邀出席倫敦時尚品牌COS於紐約舉行的2026春夏大秀，穿著一身帶波光粼粼的深灰色連身套裝，搭配慵懶低馬尾，流露出高冷氣質的她也成為現場的焦點。照片一出，網友紛紛誇獎她擁有一張「會說故事的演員臉」，加上白皙肌膚，即便靜靜站立，也散發出強烈的故事張力。

出席倫敦時尚品牌2026春夏大秀的i-dle台灣成員葉舒華。（翻攝自IG）出席倫敦時尚品牌2026春夏大秀的i-dle台灣成員葉舒華。（翻攝自IG）

而舒華過去曾出演歌手周興哲的MV《幾乎是愛情》，並擔任女主角在MV中展現演技。而此次的造型讓不少網友認為，舒華自帶的高冷氣質讓人聯想到中國女星范冰冰，表示兩人都屬於古典美女的類型，留言大讚舒華的清新淡顏：舒華演小龍女或小倩一定很出塵」、「讓人眼前一亮的刷（舒華）」

此外，不同於以往女星追求華麗亮相，舒華此次以輕鬆慵懶的低馬尾現身，搭配自然黑髮與精緻造型，也讓人不禁聯想到日本知名漫畫《犬夜叉》中的桔梗—犬夜叉的初戀情人。舒華古典優雅的氣質，與桔梗的形象不謀而合，增添了一種清冷又迷人的韻味。

