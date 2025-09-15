金鐘60》《夜市王》綜藝節目類入圍最大贏家！Lulu自己打自己 阿達開心尖叫

美麗本人（左起）、Lulu、阿達《夜市王》入圍金鐘主持人獎。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於9月15日公布，緯來原創《夜市王》入圍金鐘獎綜藝節目獎、綜藝節目主持人獎，Lulu、阿達、美麗本人稍早也分享入圍心情。

緯來原創《夜市王》入圍金鐘獎多項大獎肯定。（緯來提供）

《夜市王》開播時就收穫滿滿人氣，除了入圍兩項大獎外，還有美術設計獎、類剪輯獎、節目創新獎等5項，成為本屆節目類入圍大贏家。

陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu以《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」。（資料照，記者胡舜翔攝）

主持人Lulu收到消息第一時間感動哭了，阿達也分享聽到《夜市王》入圍消息：「很開心啊啊啊」、美麗本人表示：「入圍很開心能得獎更開心！」有趣的是Lulu這次與「前任」阿達入圍主持人獎，同時又與未婚夫陳漢典一起角逐，典禮當天Lulu除了要自己打自己外，還將上演前任對決未婚夫的場面。

擔任《夜市王》評審的Alizabeth娘娘興奮說：「沒想到有一天自己會參與得到金鐘獎入圍肯定的節目，好爽，好興奮，我要去準備紅毯禮服了！」韓勾ㄟ金針菇則感謝觀眾朋友一直以來的支持，以及團隊每一位成員的努力：「入圍對我們來說，就像是夜市的地瓜球，再小也會一直膨脹下去！」導演李伯恩也回應：「感謝所有參賽的夜市，感謝所有喜歡夜市的民眾，感謝所有支持夜市王的觀眾，買好食物看夜市王拿下金鐘獎吧！」

