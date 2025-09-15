晴時多雲

娛樂 最新消息

龔益霆遭控下藥性侵女星 前三立副總龔美富低調上警局陪兒做筆錄

江祖平控三立副總之子下藥性侵案嫌犯龔益霆，準備送至北檢進行複訊。（記者田裕華攝）江祖平控三立副總之子下藥性侵案嫌犯龔益霆，準備送至北檢進行複訊。（記者田裕華攝）

〔記者姚岳宏／台北報導〕女星江祖平日前發文指控，遭三立前資深副總之子龔益霆涉下藥、性侵及偷拍，台北地檢署今天指揮台北市婦幼警察隊，前往龔益霆文山區住處將他帶回，並查扣他的電腦、硬碟、手機等3C證物，據悉，龔面對警方上門，似早有預料，全程配合警方，並無激烈言行。

龔美富開車低調前往婦幼隊，陪同兒子製作筆錄。（資料照，翻攝自臉書）龔美富開車低調前往婦幼隊，陪同兒子製作筆錄。（資料照，翻攝自臉書）

據了解，龔益霆與家人同住，同住的父親龔美富在警方帶回兒子後，也自己開車低調前往婦幼隊，陪同兒子製作筆錄，預計龔稍後會移送北檢複訊。

當初傳出案發的三立電視是在士檢轄區，士林地檢署本月4日分案，並指派資深婦幼組檢察官承辦，由於當事人前往士林地檢署完成筆錄後，士檢認為並無管轄權，陳請高檢署核准後，移由台北地檢署偵辦，北檢收到高檢署核准移轉函後已完成分案，交由婦幼專組檢察官偵辦。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

