娛樂 最新消息

金鐘60》SJ利特入圍金鐘主持人獎發文慶祝 台粉驕傲：快來走紅毯

Super Junior的利特以《廚師的迫降：客家廚房》入圍金鐘獎。（翻攝自X）Super Junior的利特以《廚師的迫降：客家廚房》入圍金鐘獎。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Juior深耕台灣市場有成，隊長利特應邀加盟台灣實境節目節目《廚師的迫降：客家廚房》，沒想到竟然入圍金鐘60實境節目及節目主持人獎，利特9月15日開心在IG上發文慶祝。

Super Junior的利特特別把自己的名字旁邊放星星。（翻攝自X）Super Junior的利特特別把自己的名字旁邊放星星。（翻攝自X）

《廚師的迫降：客家廚房》由利特、李元日、温昇豪、Nien許念慈、韓國女生Judy、金奎利主持，該節目入圍第60屆金鐘獎實境節目獎以及實境節目主持人獎。利特獲悉這好消息，在IG貼出金鐘入圍名單的截圖，並附上「閃亮亮」的貼圖，台灣E.L.F.也紛紛表示：「真的好為我們特哥驕傲」、「特哥一定會很開心」、「哇好感動」，網友也敲碗希望利特來台參加頒獎典禮、走紅毯。

Super Junior的利特在IG曬出金鐘入圍畫面截圖。（翻攝自X）Super Junior的利特在IG曬出金鐘入圍畫面截圖。（翻攝自X）

