金鐘60》好孕連連！劉品言首入圍主持人「帶球走紅毯」：被見證完整孕期

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於今（15）日公布，前陣子剛結婚又宣布懷孕好消息的劉品言，以劉品言以鏡電視《誰來演戲》入圍「生活風格節目主持人獎」，得知消息的劉品言又驚又喜，開心地說：「這是第一次入圍節目主持人獎，謝謝《誰來演戲》，謝謝評審，我會努力美美的帶球走上紅毯。」她也笑說：「大家完整見證我的孕期耶，實在很害羞」。

劉品言入圍金鐘。（鏡電視提供）

劉品言之前在鏡電視《誰來演戲》節目首次錄影時，坦言一開始很擔心能否接下主持工作，還好節目單位看到她有著輕鬆自在又不怕尷尬的特性，不管跟來賓陌生或熟悉都可以敞開心胸的大聊特聊。

熱愛駕駛的演員劉品言化身專屬司機，與嘉賓在車內展開輕鬆而深刻的對談，讓這個小小空間成為卸下心防的避風港。這樣新型態的節目型態，讓劉品言展現出極高的興趣，也讓雙方一拍即合，劉品言也成了節目單位第一個，也是唯一一個聯絡的主持人選。

