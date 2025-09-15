林書豪引退動向曝光！周杰倫揪拚溫布頓雙打冠軍 意外爆出最愛50嵐品項

〔記者陳慧玲／台北報導〕林書豪8月底宣布退休，結束15年的職業籃球生涯，好友「周董」周杰倫今（15日）分享和他的聊天內容，也揭露林書豪退休後的生活。

周杰倫（右）關心林書豪退休後做什麼事，對話逗趣。（翻攝自IG）

周董熱愛打網球，日前才收到曾俊欣送的專屬客製球拍，今天他分享和林書豪合照，幽默寫到：「2026年溫布頓雙打冠軍！」另外周董也公開兩人對話內容，周董問林書豪：「Yo bro 退休了，每天做什麼？」林書豪回應：「陪小孩，休息一下。」結果周董揪林書豪打網球吧，林書豪說：「我有打一點匹克球。」周董還是希望他打網球，林書豪無厘頭回應：「好，那會成為台北費德勒。」周董笑回：「什麼？你是台北巴伯里克（哈薩克網球選手）吧！」

請繼續往下閱讀...

周杰倫公開與林書豪的對話，笑翻網友，左為周杰倫。（翻攝自IG）

兩人對話笑翻網友，林書豪又跟周董說：「每次跟你打球我就大輸，你來當我教練吧！」沒想到周董霸氣回他：「你有聽過費德勒在當別人教練嗎？」

有趣的是，周董明明在和林書豪聊網球，卻有網友歪樓留言問周董：「哥，你50嵐都喝什麼啊？」沒想到周董還親自回應：「珍奶，或是其他甜的。」讓網友開心不已，沒料到周董會回覆他，看來這下50嵐珍奶又要賣爆了。

在 Instagram 查看這則貼文 Jay Chou 周杰倫（@jaychou）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法