金鐘60》史上最平和？節目類評選內幕曝光 Lulu雙喜臨門純屬巧合

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年金鐘獎節目類及戲劇類迎來第60年，今（15）日正式公布入圍名單。今年節目類評審委員會由資深電視紀錄片製作人及導演劉嵩擔任主任委員，他受訪時特別分享評選內幕，強調本屆評審過程「史上最平和」，充分討論、不以投票倉促決定，讓最佳與最具創新的作品脫穎而出。

今年節目類評審委員會由資深電視紀錄片製作人及導演劉嵩擔任主任委員（資料照，記者王文麟攝）

劉嵩指出今年參賽節目整體水準整齊，許多長青節目在格局上嘗試創新，讓討論更為深入。他強調這不只是第60屆的特色，也是金鐘評審一貫傳統：「我們不會用投票方式決定，也沒有時間限制，而是充分交換意見，希望真正優秀或具貢獻的作品能被看見。」

Lulu同時入圍《夜市王》與《綜藝大熱門》。（記者陳奕全攝）

談到最受矚目的綜藝節目主持人獎，劉嵩坦言競爭最為激烈，入圍名單出爐後，外界驚訝發現Lulu同時入圍《夜市王》與《綜藝大熱門》，加上她才剛宣布與陳漢典閃婚，話題滿滿。他笑說：「這些喜訊都是名單決定後才知道的，很恭喜她，也恭喜其他入圍者。」

此外，劉嵩也點名小S的主持功力長期備受肯定，今年與派翠克在《小姐不熙娣》展現默契，是她再次入圍的重要原因之一。至於實境節目獎部分，從《老少女奇遇記2》到韓星利特參與的《廚師的迫降》，以及棒棒堂團員合體的《來吧！哪裡怕》，都讓評審看見不同風貌。

這次「終身成就獎」由陳淑芳、葉輝龍拿下，當評審梁修身被問到不見大S的名字時，他表示：「這個應該不是我回答的，我們幾位評審都是看到在我們面前報名的名單，我們針對報名的名單來評特別貢獻獎的得獎者。」

劉嵩最後強調，節目的誕生來自整個團隊努力，「我們都是專業、從事電視製作逾30年的評審。」也說金鐘獎是一個集體創作的成果，肯定的不只是主持人或演員，更是整個製作團隊。

