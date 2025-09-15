晴時多雲

金鐘60》棒棒堂隔15年合體即入圍！王子敖犬吐心聲 「威廉昔陷閃兵」評審曝內情

六棒首度合體錄製節目即入圍金鐘。（TVBS提供）六棒首度合體錄製節目即入圍金鐘。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於9月15日公布，「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子暌違15年全員合體，首個拍攝的實境節目《來吧！哪裡怕》入圍實境節目、主持人兩項大獎，稍早電視台及敖犬、王子也做出回應。

TVBS回應：「感謝金鐘獎對優質節目的肯定，恭喜節目團隊以及主持人們，希望順利拿獎。」經理人朵拉、小杰、阿緯、小煜紛紛表示感謝，敖犬則表示：「出道20年以來第一次入圍金鐘，好新鮮好新奇的感覺，恭喜棒棒堂入圍初體驗。」王子感謝評審肯定，也謝謝TVBS把他青春的戰友集結在一起、完成未完成的夢，「希望未來能一直繼續把歡樂帶給大家，明年出道20年能好好的再合體一次，開場屬於我們的演唱會」。

威廉則說這是他主持十來年首次入圍，「感謝大家...這陣子最開心的事，自己單飛主持也十來年的時間了，沒想到首次入圍還是跟自己的團員，我從來沒有想過，看來這真的是量子糾纏。感謝TVBS幫我們再糾纏一起，能夠入圍是對所有工作人員及六棒的肯定，期許未來我們還能夠繼續創造更多的不可能...」

針對主持人威廉近期深陷閃兵風波，工作停擺，評審劉崧強調評審工作由五組評審分工，都是以專業角度去審節目，「真正為節目分線努力的個人和團隊都功不可沒，不因為個人因素，而讓專業打折扣」。

