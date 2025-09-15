金鐘60》小S入圍金鐘喊「想打給姊姊」！昔靠大S鼓勵繼續主持 鬆口曝出席動向

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於今（15）日公布，小S、派翠克以《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，將要對打吳宗憲、曾國城、徐乃麟等人，稍早小S也發聲分享感言，坦言第一刻很想打給姊姊大S。

綜藝節目主持人獎入圍的有：小S、派翠克《小姐不熙娣》，阿達、美麗本人、Lulu《夜市王》，阿Ken、納豆、安心亞《同學來了》，吳宗憲、陳漢典、lulu《綜藝大熱門》；曾國城、徐乃麟、巫苡萱、徐凱希、張文綺、籃籃《天才衝衝衝》。

小S在姊姊大S今年2月驟逝後，宣布停工休息療傷，節目暫時交由吳姍儒代班。如今消失螢光幕前已超過半年，回顧去年小S入圍感言，曾謝謝大S當時鼓勵她不要假裝自己不想當明星，一定要繼續主持。如今再次入圍，小S透過經紀人鬆吐心情：「很感動，很想打給我姊跟她說這個好消息。」至於是否會出席典禮，小S也給出肯定答案，「我會去，因為這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的，所以不管有沒有得獎，就算只是坐在那邊，我都想讓大家想起來，我姊姊曾經是這麼鼓勵我，跟這麼有創意，所以我會去。」

派翠克則說自己當下其實在玩寶可夢，結果手機訊息突然狂響，打開滿滿的恭喜，不知道為什麼除了興奮以外其實更多的是滿滿的欣慰感，開心又感動。「看到的第一時間馬上傳訊息給S姐，因為我真的好想她，她又傳了那個奇怪的比讚貼圖，真好～還得是我姐。」

