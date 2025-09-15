晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》小S入圍金鐘喊「想打給姊姊」！昔靠大S鼓勵繼續主持 鬆口曝出席動向

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於今（15）日公布，小S、派翠克以《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，將要對打吳宗憲、曾國城、徐乃麟等人，稍早小S也發聲分享感言，坦言第一刻很想打給姊姊大S。

小S入圍金鐘獎。（翻攝自臉書）小S入圍金鐘獎。（翻攝自臉書）

綜藝節目主持人獎入圍的有：小S、派翠克《小姐不熙娣》，阿達、美麗本人、Lulu《夜市王》，阿Ken、納豆、安心亞《同學來了》，吳宗憲、陳漢典、lulu《綜藝大熱門》；曾國城、徐乃麟、巫苡萱、徐凱希、張文綺、籃籃《天才衝衝衝》。

小S在姊姊大S今年2月驟逝後，宣布停工休息療傷，節目暫時交由吳姍儒代班。如今消失螢光幕前已超過半年，回顧去年小S入圍感言，曾謝謝大S當時鼓勵她不要假裝自己不想當明星，一定要繼續主持。如今再次入圍，小S透過經紀人鬆吐心情：「很感動，很想打給我姊跟她說這個好消息。」至於是否會出席典禮，小S也給出肯定答案，「我會去，因為這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的，所以不管有沒有得獎，就算只是坐在那邊，我都想讓大家想起來，我姊姊曾經是這麼鼓勵我，跟這麼有創意，所以我會去。」

派翠克也分享自己的入圍心得。（記者陳奕全攝）派翠克也分享自己的入圍心得。（記者陳奕全攝）

派翠克則說自己當下其實在玩寶可夢，結果手機訊息突然狂響，打開滿滿的恭喜，不知道為什麼除了興奮以外其實更多的是滿滿的欣慰感，開心又感動。「看到的第一時間馬上傳訊息給S姐，因為我真的好想她，她又傳了那個奇怪的比讚貼圖，真好～還得是我姐。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中