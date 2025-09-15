坂口健太郎偷吃「不倫女星」永野芽郁 釜山影展急喊停：嘉賓個人因素

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在日本演藝圈向來形象溫和的坂口健太郎，近日被日媒《週刊文春》爆料，他不僅與大3歲的造型師交往並同居長達4年，甚至還同時與「不倫女星」永野芽郁發展秘密關係，三角戀情一夕曝光，瞬間引爆話題。而坂口健太郎在捲入風波後陷入低潮，甚至臨時取消參加釜山國際電影節記者會。

坂口健太郎臨時取消參加釜山國際電影節記者會。（翻攝自IG）





坂口健太郎主演的新片《盤上的向日葵》將在釜山影展舉行首映，他與渡邊謙、導演熊澤尚人都預計現身，舉辦座談會和記者會。不過，釜山影展近日兩度發出通知，先是公告調整採訪時間，最後乾脆宣布取消記者會，理由是「嘉賓個人因素」。被網友推測疑似與坂口健太郎劈腿風波有關係。

坂口健太郎被爆與「不倫女星」永野芽郁發展秘密關係。（翻攝自IG）

事實上，坂口健太郎10日被爆料，其實早就想與正牌女友、髮型化妝師A子分手，但因不想當壞人，遲遲開不了口，直到劈腿醜聞爆出，才堅定分手。事件曝光後，坂口健太郎形象大受打擊，連釜山影展都不敢現身，讓不少粉絲直呼「太可惜」。

