《星期三》Jenna Ortega艾美紅毯驚豔「上空」造型！粉絲驚呼：小女孩長大了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix影集《星期三》播出以來好評不斷，其中因《星期三》爆紅的22歲女主角Jenna Ortega（珍娜奧蒂嘉），參與於台灣時間今（15）日於洛杉磯舉行的第77屆艾美獎頒獎典禮，面對眾多女星爭奇鬥艷的戰場，她也不分上下驚豔全場，挑戰近乎「上空」的造型，以一件透過多種水晶、珍珠拼構而成、宛如破碎吊燈般的華麗鏤空上衣遮掩胸前，配合冷冽表情，散發出性感又霸氣的哥德式風格，展現了如名模般的強大氣場。



以Netflix影集《星期三》走紅的22歲女星Jenna Ortega（珍娜奧蒂嘉）。（美聯社）

Jenna Ortega因Netflix影集《星期三》大爆紅，在劇中扮演星期三的她，總是身著全黑，以高冷姿態面對他人，而如今在艾美獎頒獎典禮星光大道上，她褪去星期三的暗黑風格，下半身穿著開衩的暗色長裙展露修長美腿，上半身則靠珠寶打造驚人視覺效果，走動間閃爍搖曳，若隱若現更添性感。歐美媒體指出，此造型曾出現在紀梵希時裝秀上，如今22歲的她以嶄新姿態亮相，讓不少粉絲驚呼：「小女孩真的長大了！」

而這次Jenna Ortega並未憑新作入圍，而是以頒獎人身分出席，但她依舊在紅毯上火力全開，成功成為鎂光燈聚焦的最大亮點之一。

