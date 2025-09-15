晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《星期三》Jenna Ortega艾美紅毯驚豔「上空」造型！粉絲驚呼：小女孩長大了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix影集《星期三》播出以來好評不斷，其中因《星期三》爆紅的22歲女主角Jenna Ortega（珍娜奧蒂嘉），參與於台灣時間今（15）日於洛杉磯舉行的第77屆艾美獎頒獎典禮，面對眾多女星爭奇鬥艷的戰場，她也不分上下驚豔全場，挑戰近乎「上空」的造型，以一件透過多種水晶、珍珠拼構而成、宛如破碎吊燈般的華麗鏤空上衣遮掩胸前，配合冷冽表情，散發出性感又霸氣的哥德式風格，展現了如名模般的強大氣場。

以Netflix影集《星期三》走紅的22歲女星Jenna Ortega（珍娜奧蒂嘉）。（美聯社）以Netflix影集《星期三》走紅的22歲女星Jenna Ortega（珍娜奧蒂嘉）。（美聯社）

Jenna Ortega因Netflix影集《星期三》大爆紅，在劇中扮演星期三的她，總是身著全黑，以高冷姿態面對他人，而如今在艾美獎頒獎典禮星光大道上，她褪去星期三的暗黑風格，下半身穿著開衩的暗色長裙展露修長美腿，上半身則靠珠寶打造驚人視覺效果，走動間閃爍搖曳，若隱若現更添性感。歐美媒體指出，此造型曾出現在紀梵希時裝秀上，如今22歲的她以嶄新姿態亮相，讓不少粉絲驚呼：「小女孩真的長大了！」

而這次Jenna Ortega並未憑新作入圍，而是以頒獎人身分出席，但她依舊在紅毯上火力全開，成功成為鎂光燈聚焦的最大亮點之一。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中