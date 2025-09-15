晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》Lulu雙入圍！前男友、未婚夫同場互尬 無緣攜陳漢典走紅毯

《第60屆金鐘獎》戲劇及節目類典禮主持人發布會；Lulu黃路梓茵。（記者陳奕全攝）《第60屆金鐘獎》戲劇及節目類典禮主持人發布會；Lulu黃路梓茵。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年金鐘獎節目類及戲劇類迎來第60年，今公布入圍名單，綜藝節目獎這次首度將益智類節目納入，仍話題滿滿，剛閃婚的Lulu與陳漢典入圍主持人獎，Lulu更同時與前男友阿達、未婚夫同場競逐。《綜藝大熱門》、《同學來了》雖相繼停播，卻強勢入圍拚最後榮耀。小S雖因喪姐暫退，仍憑《小姐不熙娣》獲肯定；吳宗憲、曾國城、徐乃麟等綜藝大哥再度短兵相接。

小S與派翠克憑《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，雖然她今年2月因姊姊大S猝逝暫別舞台，由吳姍儒代班主持，但節目依舊維持高討論度，最終獲得評審肯定，成功擠進入圍名單。

美麗本人（左起）、Lulu、阿達主持《夜市王》。（記者胡舜翔攝）美麗本人（左起）、Lulu、阿達主持《夜市王》。（記者胡舜翔攝）

阿達、美麗本人、Lulu以《夜市王》入圍主持人獎，成為亮點之一。前年已奪下該獎的吳宗憲、陳漢典、Lulu，今年再憑《綜藝大熱門》攜手爭奪獎項，氣勢依舊驚人，而Lulu也在同個獎項以2節目入圍，在綜藝戰場上是大贏家。

剛閃婚的Lulu與陳漢典入圍主持人獎。（資料照，記者陳奕全攝）剛閃婚的Lulu與陳漢典入圍主持人獎。（資料照，記者陳奕全攝）

此外，更令人值得注意的是，當時Lulu不顧外界對她與阿達舊情的揣測，與對方搭檔主持新節目。而這次同一獎項，她又與宣佈閃婚的陳漢典雙雙入圍，讓外界好奇究竟是「前任合體」還是「新婚搭檔」會一同抱獎？稍早陳漢典分享入圍心情時，已放閃表示：「雖然今年Lulu不能跟我走金鐘紅毯，但不久的將來，她說她會跟我走真的！」

點圖放大header
點圖放大body

