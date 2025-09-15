金鐘60》小S入圍金鐘動向受矚目！派翠克曝「私下互動」：還得是我姐
小S、派翠克搭檔主持《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎。（翻攝自YT）
〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於今（15）日公布，小S、派翠克以《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，將要對打吳宗憲、曾國城、徐乃麟等人，稍早派翠克也透過經紀人分享感言。
綜藝節目主持人獎入圍的有：小S、派翠克《小姐不熙娣》，阿達、美麗本人、Lulu《夜市王》，阿Ken、納豆、安心亞《同學來了》，吳宗憲、陳漢典、Lulu《綜藝大熱門》；曾國城、徐乃麟、巫苡萱、徐凱希、張文綺、籃籃《天才衝衝衝》。
小S在姊姊大S今年2月驟逝後，宣布停工休息療傷，節目暫時交由吳姍儒代班。如今消失螢光幕前已超過半年，這次連兩年入圍金鐘，是否會出席金鐘盛典也備受矚目。而小S目前尚未對入圍做出表態，不過回顧去年小S入圍感言，曾謝謝大S當時鼓勵她不要假裝自己不想當明星，一定要繼續主持。
派翠克則說自己當下其實在玩寶可夢，結果手機訊息突然狂響，打開滿滿的恭喜，不知道為什麼除了興奮以外其實更多的是滿滿的欣慰感，開心又感動。「看到的第一時間馬上傳訊息給S姐，因為我真的好想她，她又傳了那個奇怪的比讚貼圖，真好～還得是我姐。」
