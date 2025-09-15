金鐘60》「國民阿嬤」陳淑芳、製作人葉輝龍雙獲特別貢獻獎肯定

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎入圍名單今（15）日揭曉，典禮同時公布特別貢獻獎得主，由上屆得主導演梁修身擔任特別獎項評審委員會主任委員，今年由「國民阿嬤」陳淑芳以及台視資深製景師葉輝龍獲得。

「國民阿嬤」實至名歸！陳淑芳獲金鐘60特別貢獻獎。（翻攝自臉書）

陳淑芳演藝資歷超過60年，從早期閩南語片、鄉土劇，到電影《孤味》一舉奪下金馬雙料影后，她幾乎見證了臺灣影視發展的每個階段。她親和又真摯的演技，不只讓她成為家喻戶曉的「國民阿嬤」，也替觀眾記錄了不同時代的女性形象。更令人敬佩的是，她常以半價參與學生製片與新銳導演作品，只為提攜後輩，堅持守護台語文化與戲劇傳承。

請繼續往下閱讀...

年逾80歲的葉輝龍師傅獲頒金鐘60特別貢獻獎，肯定他對影視產業的無私奉獻。（台視提供）

另一位得主葉輝龍則是幕後的重量級推手，葉輝龍師傅現年80歲，是台灣電視幕後製景的重量級推手，長年負責場景搭建與道具佈置，參與製作超過百部節目，以純手工技藝與敬業精神默默耕耘並積極傳承給後輩，被評審形容為「幕後不可或缺的力量」，金鐘獎特別貢獻獎正彰顯他對台灣影視產業的專業、創新與無私奉獻。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法