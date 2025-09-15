晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》實境、益智首度分家！提倡者吳宗憲見名單後「親吐心聲」

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年金鐘獎節目類及戲劇類迎來第60年，今公布入圍名單，不少節目已停播的綜藝大哥吳宗憲，今年仍和12年搭檔陳漢典、Lulu以《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」，雖然節目剛停播，仍在最後一次獲金鐘獎肯定，且將對上常勝軍曾國城。

陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu以《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」。（資料照，記者胡舜翔攝）陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu以《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」。（資料照，記者胡舜翔攝）

陳漢典、Lulu日前才宣布婚訊，今又迎來一起入圍金鐘好消息，吳宗憲接獲喜訊後，興奮喊：「哈哈哈！希望他們雙喜臨門。」8年來爭議最大的「益智及實境節目獎」今年首度分家，將「實境節目獎」獨立出來、益智則併入「綜藝節目獎」，吳宗憲對於此事相當積極，每年都呼籲一次，終於在金鐘獎邁入一甲子之際確定分家，對此，吳宗憲表示：「還可以，我們在這個上面都是處於被安排的狀態，我個人還是覺得不需要切豬肉，反而才是最好的『競合作用』。」

對於入圍喜訊，Lulu感動表示：「這一次的主持人入圍對我們來說格外有意義，《大熱門》對我來說意義太重大了，最後一年，我們依舊非常用力在錄每一集，真心希望有機會跟我的家人們一起再上台領一次獎。」陳漢典則透過經紀人開心回應：「能夠在金鐘60入圍真的非常開心，因為又能人模人樣的走紅毯，希望每一年都能入圍，雖然今年Lulu不能跟我走金鐘紅毯，但不久的將來她說她會跟我走真的！」

點圖放大header
點圖放大body

