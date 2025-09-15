晴時多雲

方志友韓國旅行驚喜曝光！i-dle舒華現身擔任「最高級地陪」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星方志友雖工作忙碌，仍時常透過社群平台與粉絲分享生活點滴。日前他與朋友到韓國遊玩，曬出的一系列旅行照中，卻意外出現韓國人氣女團i-dle的台灣成員舒華，讓不少網友驚呼：「太扯啦！」

台灣女星方志友（左）與韓國人氣女團i-dle的台灣成員舒華（右）。（翻攝自IG）台灣女星方志友（左）與韓國人氣女團i-dle的台灣成員舒華（右）。（翻攝自IG）

從照片中可見，方志友與好友林映唯等人結伴飛往韓國散心。她感性寫道：「上次去韓國竟是快要20年前？！請讓我帶來一首朋友之歌，四個風格迥異的女子，湊在一塊也毫無違和。」沒想到四人合照之外，真正操刀拍攝的人，竟是舒華。

方志友偕好友遊玩韓國，旅行照中出現與i-dle台灣成員舒華（左1）的合影。（翻攝自IG）方志友偕好友遊玩韓國，旅行照中出現與i-dle台灣成員舒華（左1）的合影。（翻攝自IG）

舒華當天以自然模樣現身，長髮披肩，沒有戴帽子或口罩遮掩，身穿條紋上衣，打扮輕鬆休閒。雖然她沒有頻繁入鏡，但方志友仍特別感謝對方，直呼她是「最高級地陪」，更在貼文中溫馨喊話：「有妳真好」，並在最後留下一句「너무좋아（非常喜歡）」，足見兩人私下交情深厚以及對韓國之旅的喜愛。此事曝光後，粉絲們紛紛在留言區驚喜表示：「沒想到兩人是朋友！」、「舒華真的超親民！」也讓這趟韓國之旅意外成為網友熱議的話題。

在 Instagram 查看這則貼文

方志友（@beatricefang）分享的貼文

