娛樂 最新消息

化身黃牛警察！朴寶劍現身X開抓黃牛 網讚：太帥了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星朴寶劍因與IU李知恩出演的《苦盡柑來遇見你》再度爆紅，近期展開《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》巡迴見面會，人氣爆棚的他每場門票一開售便瞬間搶光，其中「黃牛票」問題讓粉絲怨聲載道。沒想到今（15日）凌晨，朴寶劍竟親自化身「黃牛警察」，在 X（前推特）公開點名抓黃牛，嚇得不少黃牛急忙刪文，掀起網路熱議。

化身黃牛警察！朴寶劍現身X開抓黃牛 網讚：太帥了韓國男星朴寶劍。（資料照，記者胡妃貞攝）

原來，朴寶劍注意到粉絲抱怨票價遭炒到天價後，選在韓國時間凌晨 1 點多現身網路，親自搜尋黃牛貼文。他不僅連續轉發 4 則高價轉售的票券資訊，還直接用對方的語言留言：「Eh bro, Itu tidak boleh dijual. Emang kamu bener-bener mau jual itu?（嘿兄弟，這個不能賣，你真的要賣嗎？）」語氣直接又不留情面。結果被他點名的賣家中，立刻有 3 人刪文逃避，只剩 1 人還未動作。

不僅如此，就連高價轉售周邊商品的貼文也被他親自轉發並留言制止，展現對粉絲權益的高度重視。此舉讓大批粉絲大讚：「寶劍太帥了」、「真正的寵粉行為」。事實上，韓國演唱會黃牛問題早已層出不窮，許多票券被哄抬天價，甚至有人因購買「黃牛人臉識別票」而被擋在場外。雖然官方已祭出實名制、抽票制等措施，但仍難以徹底杜絕。如今朴寶劍親自下場，正面狙擊黃牛，不僅震撼粉絲圈，也再度引發演藝界對「反黃牛」的關注。

