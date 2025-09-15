火辣女星轉戰電子花車現蹤 「又餓又渴」真實心聲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「千娜舞台秀」正式開演，上個週末她帶著電子花車一起為全新台語專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》做宣傳，前進南北夜市會歌迷，不論是台南花園夜市或樹林興仁夜市，所到之處人潮擠爆。

李千娜相隔9年舉辦簽唱會。（環球提供）

平常工作中少進食的她笑著說：「這是自己第一次舉辦簽唱會感到又餓又渴。」透露私底下逛夜市，最愛嗑雞排配無糖綠茶，再來一份地瓜球，夜市牛排則一定要淋上黑胡椒醬。

這兩天的演出中，安排觀眾一起上台合唱《再會啦心愛的無緣的人》，唱到《愛人醉落去》的副歌「愛人喲伊喲伊喲伊」時，舞台下有很多人抱著自己心愛的小孩或狗狗，舉高高一起互動跳舞，場面歡樂溫馨。

演唱《愛人醉落去》時，李千娜唱著唱著卻很想哭，因為看到台下各個年齡層的觀眾，更有人攜家帶眷、全家大小一起跟著唱，讓台上的她感觸良多；進行專輯簽名時，有一對年長的夫妻告訴李千娜，這是他們第一次追星，也是第一次參加簽唱會活動，還一大早特地從很遠的地方趕來；現場更有許多從李千娜出道就一路支持到現在的粉絲朋友們，收穫滿滿愛與能量的她，也會繼續傳遞台語文化的精神與美好。

相隔9年舉辦簽唱會，李千娜表示，「第一次帶著電子花車，同時推出我的翻唱專輯，所以過程中特別花了很多心思，希望能讓大家看見我們的用心。當我站在台上，看到那麼多人在面前時，真的非常感動！」

