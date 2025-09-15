晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「樂天三本柱」河智媛手臂纏滿繃帶 真實原因曝：身體狀況不好

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日於9月12日至14日在台北大巨蛋完美落幕，樂天三本柱也於9月14日合體演出。不過有眼尖的觀眾發現，平時活潑愛鬧的「大叔」河智媛，手臂上纏著繃帶，活動力也下降不少，對此，河智媛也做出了回應。

河智媛手臂上纏著繃帶，引發外界關心。（翻攝自IG）河智媛手臂上纏著繃帶，引發外界關心。（翻攝自IG）

「樂天三本柱」河智媛、廉世彬禹洙漢於14日合體，帶給觀眾相當精彩的帥氣表演，不過平時活潑的河智媛，被觀眾發現活動力似乎下降，手臂上還纏著許多繃帶，讓粉絲相當擔心。對此，根據《三立新聞網》報導，河智媛透露前天在拍攝樂天女孩單曲MV時，因一場騎自行車拍攝意外摔跤，「煞車突然非常緊，我站著騎就直接摔倒了。不過沒關係啦，我平常騎腳踏車很厲害，從來沒有摔過，這次真的覺得很冤枉。」

河智媛透露來台行程緊湊，最近身體狀況不是很好。（翻攝自IG）河智媛透露來台行程緊湊，最近身體狀況不是很好。（翻攝自IG）

事發後，河智媛立即就醫包紮，但她仍堅持完成拍攝，並回到球場完成應援任務，「應援是我必須要做的事情，所以要去做。但應援和跳舞會避免大幅度活動，也盡量不讓左手用到百分之百的力量。」對於外界的關心，河智媛表示：「很抱歉讓粉絲們看到不太好的狀態。」並補充，來台行程緊湊，最近身體狀況不是很好，「我會更注意自己，避免再發生這種情況，謝謝大家的關心。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中