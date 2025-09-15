「樂天三本柱」河智媛手臂纏滿繃帶 真實原因曝：身體狀況不好

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日於9月12日至14日在台北大巨蛋完美落幕，樂天三本柱也於9月14日合體演出。不過有眼尖的觀眾發現，平時活潑愛鬧的「大叔」河智媛，手臂上纏著繃帶，活動力也下降不少，對此，河智媛也做出了回應。



河智媛手臂上纏著繃帶，引發外界關心。（翻攝自IG）

「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢於14日合體，帶給觀眾相當精彩的帥氣表演，不過平時活潑的河智媛，被觀眾發現活動力似乎下降，手臂上還纏著許多繃帶，讓粉絲相當擔心。對此，根據《三立新聞網》報導，河智媛透露前天在拍攝樂天女孩單曲MV時，因一場騎自行車拍攝意外摔跤，「煞車突然非常緊，我站著騎就直接摔倒了。不過沒關係啦，我平常騎腳踏車很厲害，從來沒有摔過，這次真的覺得很冤枉。」

河智媛透露來台行程緊湊，最近身體狀況不是很好。（翻攝自IG）

事發後，河智媛立即就醫包紮，但她仍堅持完成拍攝，並回到球場完成應援任務，「應援是我必須要做的事情，所以要去做。但應援和跳舞會避免大幅度活動，也盡量不讓左手用到百分之百的力量。」對於外界的關心，河智媛表示：「很抱歉讓粉絲們看到不太好的狀態。」並補充，來台行程緊湊，最近身體狀況不是很好，「我會更注意自己，避免再發生這種情況，謝謝大家的關心。」

