娛樂 最新消息

486先生外表像剛退伍小伙子 大方鬆口真實年紀

「486先生」陳延昶近期在臉書發文都引發共鳴。（翻攝自486先生臉書）「486先生」陳延昶近期在臉書發文都引發共鳴。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕很多人買賣股票，喜歡玩「當沖」，就是同一天買進、同一天賣出（或相反，先賣後買回），交易當日就把部位結清，團購電商名人「486先生」陳延昶認為這是一種非常高風險的操作方式，在他眼裡，就是一種賭博。

486先生表示玩當沖的人非常多，他說：「不管你怎麼看這樣的行為，這些人我真心覺得都是一群非常危險的投機分子，因為夜路走多總會遇到鬼，你可以賺上幾次，但萬一遇到一次大的，你就慘了。」

其實，別看486先生外表看起來彷彿剛退伍的小伙子，他說自己快60歲，這一生見過太多狗屁倒灶的事情，也見過腳踏實地穩扎穩打的人，希望所有人絕對別去賭，透過臉書發文，他送給所有人「人生的忠告」：

「只要一次失手，前面贏過百次都沒有用。別把投資當賭博，人生不怕走得慢，就怕走錯路。所有速成都要付代價，只有腳踏實地才走得長遠。如果真的想學投資，你要學習與瞭解學習基本面分析、小額分批進場、長期投資、分散風險。」

